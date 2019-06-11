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/Новини медицини

Кір в Україні: озвучена моторошна статистика захворюваності

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В Україні протягом 23-го тижня 2019 кількість хворих на кір склала 1133 людини, з них – 505 дорослих і 628 дітей.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 6 червня 2019) зафіксовано 53 112 випадків хвороби – 25 005 дорослих та 28 107 дітей. Від ускладнень померли 18 осіб. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Новини
В Україні вирішили безкоштовно робити щеплення від небезпечної хвороби

В період з 25 травня по 6 червня найбільшу кількість захворювань зареєстровано в наступних областях:

  • Харківська – 156 хворих: 97 дорослих і 59 дітей;

  • Тернопільська – 89: 21 дорослий і 68 дітей;

  • Львівська – 84 хворих: 22 дорослих і 62 дитини;

  • Київська – 80: 40 дорослих і 40 дітей;

  • Київ – 100: 51 дорослий і 49 дітей.

Кір

Кір

strana.ua

На сьогодні щеплення є єдиним надійним захистом від кору, особливо якщо в регіоні зафіксовано спалах хвороби.

Раніше MedOboz повідомляв, що Верховний суд України підтвердив необохідність всіх щеплень для відвідування дітьми навчальних закладів.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
кірЦентр громадського здоров'я
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Бессонова Елена
Бессонова Елена
Спacи6o всeм тeм, ктo покaзал мне сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/pjrtg6g Пpocтo пройдя прocтoй опpoc полyчилa пoчти пoлyгодoвyю заpплату)) Пoльзуйтесь, пока eсть возмoжнocть=)
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Суханова Кристина
Суханова Кристина
Мoя благодaрность томy, ктo показал мнe caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/xg34dn5 Прoсто пройдя прocтой oпpос получила почти полyгодовую зapплaту)) Пользyйтеcь, покa ecть возмoжность=)
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
что блохастые,совсем запаршивили? Раскажите нам про Европу.
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