Кір в Україні: озвучена моторошна статистика захворюваності

В Україні протягом 23-го тижня 2019 кількість хворих на кір склала 1133 людини, з них – 505 дорослих і 628 дітей.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 6 червня 2019) зафіксовано 53 112 випадків хвороби – 25 005 дорослих та 28 107 дітей. Від ускладнень померли 18 осіб. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Новини В Україні вирішили безкоштовно робити щеплення від небезпечної хвороби

В період з 25 травня по 6 червня найбільшу кількість захворювань зареєстровано в наступних областях:

Харківська – 156 хворих: 97 дорослих і 59 дітей;

Тернопільська – 89: 21 дорослий і 68 дітей;

Львівська – 84 хворих: 22 дорослих і 62 дитини;

Київська – 80: 40 дорослих і 40 дітей;

Київ – 100: 51 дорослий і 49 дітей.

Кір strana.ua

На сьогодні щеплення є єдиним надійним захистом від кору, особливо якщо в регіоні зафіксовано спалах хвороби.

Раніше MedOboz повідомляв, що Верховний суд України підтвердив необохідність всіх щеплень для відвідування дітьми навчальних закладів.

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