"Бідним продають за півціни": IQOS переконливо займає тютюновий ринок

В даний час на американському ринку електронних сигарет домінує компанія Juul Labs з часткою в 75%, тоді як Philip Morris International (PMI) має 0%. Але є припущення, що протягом приблизно двох років позиції можуть кардинально змінитися, оскільки PMI направило всі сили на створення майбутнього, вільного від тютюнового диму.

Philip Morris International – американська тютюнова компанія, один з найбільших виробників сигарет в світі, що має у своїй скарбничці кілька років успішного продажу IQOS в інших країнах – це спеціальна електронна система для нагріву тютюну.

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Все почалося в кінці 2016 року, коли була подана заявка на продаж IQOS як більш безпечної альтернативи звичайним сигаретам в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

IQOS Ілюстрація

У цьому році 30 квітня FDA "дало добро" на продаж IQOS, хоча дозвіл на реалізацію ще не означає, що ці продукти безпечні або "схвалені FDA". Всі тютюнові вироби потенційно шкідливі і викликають звикання, йдеться на сайті регулятора. Незважаючи на те, що IQOS дійсно виділяє менше шкідливих речовин в порівнянні з сигаретами, комісія FDA також вказала, що даних для висновків про довгостроковий вплив цього пристрою на організм недостатньо.

На сьогодні IQOS дозволено в 40 країнах, серед яких і Нова Зеландія. Як передає Radio New Zealand (RNZ), тютюнова компанія Philip Morris відвідує місця з великою кількістю маорі (корінний народ Нової Зеландії і основне населення країни до прибуття європейців), щоб запропонувати безкоштовні пробні версії та знижки на IQOS. Їх головна мета жінки маорі, які мають найвищі показники куріння в країні – близько 37%.

Компанія продає свій пристрій групам маорі за півціни – 50 доларів, а не 100, тому що у них проблеми з фінансами.

Представниця маорі Ілюстрація

Шейн Кавената Бредбрук, давній захисник громад маорі, вільних від тютюнового диму, описує жахливу тактику PMI: "Замість того, щоб стрибати з десятого поверху будівлі, ви стрибаєте з шостого. Це все ще шкідливо і викликає сильну залежність. І те, що вони роблять – це виманювання грошей у найбідніших. Адже якщо бути чесними, маорі менше всіх інших можуть собі це дозволити ".

Раніше MedOboz повідомляв, що електронні сигарети негативно впливають на мозок, оскільки високий вміст нікотину пошкоджує стовбурові клітини – попередники нейронів.

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