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Безкоштовні пологи в Україні: спливли нові подробиці медреформи

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В Україні в рамках нового етапу медичної реформи послуги пологових будинків стануть безкоштовними з 1 квітня 2020 року. На кожне породілля медустановам виділятимуть 8500 грн.

Як працюватиме нова ініціатива, розповіла в ефірі ObozTV менеджерка експертної групи "Охорона здоров'я" Реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчікова. Експерт заявила, що сьогодні не знає жодної пацієнтки, яка народжувала б безкоштовно.

"Логіка розрахунку за послуги, за проліковані випадки буде зберігатися, як на первинці. З квітня 2020 року така структура фінансування буде працювати на вторинній і третинній ланці", – пояснила вона.

Бубенчікова зазначила, що на даному етапі медреформи важливу роль буде відігравати людський фактор: "Є перелік послуг, включених до пакету медичних гарантій – це одна справа. Ми розуміємо, що є людський фактор – медичний персонал, лікарі... Тут справа і в лікарі, і в пацієнті – наприклад, лікар може і не просити хабар, а пацієнт сам його несе".

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"Треба бути дуже обережними і уважними. Пацієнту потрібно розуміти свої права – за що заплатила держава, на що він може розраховувати. Лікарю медустанови треба прийняти ці правила і налагодити діяльність своєї установи таким чином, щоб оптимально всі витрати, які вони несуть за проліковані випадки, не перевищували, а може і були менше того, за що буде платити НСЗУ, щоб бути в плюсі, щоб заробляти", – розповіла експертка.

Також Бубенчікова прокоментувала суму в 8500 грн, яку планують виділяти на перелік стандартних послуг – звичайні пологи, кесарів розтин, ліки, палата, щеплення, екстрена допомога і реанімація.

"Всі тарифи, які буде виставляти Національна служба здоров'я, є не просто прорахованими "в середньому". Рік або більше йшли пілотні проекти в Полтаві та інших регіонах. Буде розраховано середній оптимальний тариф для кожної послуги. Завдання медустанов – побудувати свою економіку так, щоб не мати зайвих і необ'єктивних витрат, щоб суми, яку сплачує НСЗУ, було досить", – уклала вона.

Безкоштовні пологи в Україні: спливли нові подробиці медреформи

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках медреформи з 1 квітня 2020 роки українці зможуть безкоштовно отримувати близько 50 медпослуг – ультразвукове дослідження, рентген-дослідження, біопсія, оперативне лікування інсульту, пологи та ін.

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Теми
Вагітність і пологи Медичні нововведення в Україні медична реформа Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Світлана Бубенчікова
Місце
Україна
Тег
медреформа
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Нда, тяжело нынче жить в це европейской Стране! Напомню, в России медицина бесплатная.
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скоро Перемога
скоро Перемога
Мельников Дмитрий, точно не уверен, но вроде с родами роженицам дают сертификат, потом этот сертификат передаётся медучреждению, где роженица обслуживалась, а потом по нему уже медучреждение получает деньги от государства.
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