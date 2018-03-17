Безкоштовні ліки: де, як і які медикаменти роздають аптеки

Вже майже рік в Україні діє програма "Доступні ліки", по якій пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою або діабетом другого типу можуть отримати медикаменти (259 найменувань) абсолютно безкоштовно або з незначною доплатою.
За словами глави столичного Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, держава компенсує вартість найдешевшого препарату, який бере участь в програмі "Доступні ліки". Якщо ж медикамент перевищує встановлену граничну ціну, різницю доплачує пацієнт. У департаменті відзначили, що в Києві на сьогоднішній день в програмі беруть участь вже близько 600 аптек, а також надали повний список їх назв і адрес.
Як отримати ліки безкоштовно:
1. Ідіть на прийом до сімейного лікаря або вузькопрофільного фахівця.
2. Візьміть рецепт на необхідний препарат (в рецепті має бути печатка та підпис лікаря, штамп медустанови і рецептурні штампИ, а також вказані дані про пацієнта).
3. З рецептом відправляйтеся в аптеку, що бере участь в програмі "Доступні ліки" - дізнатися її можна по спеціальній наклейці "Доступні ліки. Урядова програма".
4. Пред'явіть фармацевту рецепт і отримаєте необхідні ліки.
Які медкаменти можна отримати за програмою (міжнародні назви)?
При серцево-судинних захворюваннях:
Аміодарон
Амлодипін
Атенолол
Верапаміл
Гідрохлор-тіазид
Спіронолак-тон
Дигоксин
Еналаприл
Ізосорбда динитрат
Клопідогрель
Метопролол
Симвастатин
Бісопролол
Нітрогліцерин
Лозартан
При діабеті другого типу:
Гліклазид
Глібенкламід
При бронхіальній астмі:
Беклометазон
Сальбутамол
Раніше "МедОбоз" розповідав про ліки-пустушках.