Безкоштовні ліки: де, як і які медикаменти роздають аптеки

Вже майже рік в Україні діє програма "Доступні ліки", по якій пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою або діабетом другого типу можуть отримати медикаменти (259 найменувань) абсолютно безкоштовно або з незначною доплатою.

За словами глави столичного Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, держава компенсує вартість найдешевшого препарату, який бере участь в програмі "Доступні ліки". Якщо ж медикамент перевищує встановлену граничну ціну, різницю доплачує пацієнт. У департаменті відзначили, що в Києві на сьогоднішній день в програмі беруть участь вже близько 600 аптек, а також надали повний список їх назв і адрес.

Як отримати ліки безкоштовно:

1. Ідіть на прийом до сімейного лікаря або вузькопрофільного фахівця.

2. Візьміть рецепт на необхідний препарат (в рецепті має бути печатка та підпис лікаря, штамп медустанови і рецептурні штампИ, а також вказані дані про пацієнта).

3. З рецептом відправляйтеся в аптеку, що бере участь в програмі "Доступні ліки" - дізнатися її можна по спеціальній наклейці "Доступні ліки. Урядова програма".

4. Пред'явіть фармацевту рецепт і отримаєте необхідні ліки.

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Які медкаменти можна отримати за програмою (міжнародні назви)?

При серцево-судинних захворюваннях:

Аміодарон

Амлодипін

Атенолол

Верапаміл

Гідрохлор-тіазид

Спіронолак-тон

Фуросемід

Дигоксин

Еналаприл

Ізосорбда динитрат

Карведилол

Клопідогрель

Метопролол

Симвастатин

Бісопролол

Нітрогліцерин

Лозартан

При діабеті другого типу:

Гліклазид

Метформін

Глібенкламід

При бронхіальній астмі:

Беклометазон

Будесонід

Сальбутамол

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