УкрEngРус
Регистрация

Новини медицини

Безкоштовні ліки: де, як і які медикаменти роздають аптеки

3.6тЧитати новину російською

Вже майже рік в Україні діє програма "Доступні ліки", по якій пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою або діабетом другого типу можуть отримати медикаменти (259 найменувань) абсолютно безкоштовно або з незначною доплатою.

За словами глави столичного Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, держава компенсує вартість найдешевшого препарату, який бере участь в програмі "Доступні ліки". Якщо ж медикамент перевищує встановлену граничну ціну, різницю доплачує пацієнт. У департаменті відзначили, що в Києві на сьогоднішній день в програмі беруть участь вже близько 600 аптек, а також надали повний список їх назв і адрес.

Новини
Як вибрати сімейного лікаря: докладна інструкція

Як отримати ліки безкоштовно:

1. Ідіть на прийом до сімейного лікаря або вузькопрофільного фахівця.

2. Візьміть рецепт на необхідний препарат (в рецепті має бути печатка та підпис лікаря, штамп медустанови і рецептурні штампИ, а також вказані дані про пацієнта).

3. З рецептом відправляйтеся в аптеку, що бере участь в програмі "Доступні ліки" - дізнатися її можна по спеціальній наклейці "Доступні ліки. Урядова програма".

4. Пред'явіть фармацевту рецепт і отримаєте необхідні ліки.

Новини
У опіоїдах за рецептом виявили серйозну загрозу

Які медкаменти можна отримати за програмою (міжнародні назви)?

При серцево-судинних захворюваннях:

  • Аміодарон

  • Амлодипін

  • Атенолол

  • Верапаміл

  • Гідрохлор-тіазид

  • Спіронолак-тон

  • Фуросемід

  • Дигоксин

  • Еналаприл

  • Ізосорбда динитрат

  • Карведилол

  • Клопідогрель

  • Метопролол

  • Симвастатин

  • Бісопролол

  • Нітрогліцерин

  • Лозартан

Новини
Діабет виявився п'ятьма різними захворюваннями

При діабеті другого типу:

При бронхіальній астмі:

Раніше "МедОбоз" розповідав про ліки-пустушках.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ліки
Поділитися у Facebook

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини