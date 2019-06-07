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В Україні по-новому будуть лікувати ВІЛ: що зміниться

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Міністерство охорони здоров'я України наказом №1292 затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції, згідно з яким будь-яка людина з ВІЛ має право отримувати безкоштовне лікування довічно.

Документ щодо застосування антиретровірусних препаратів для лікування і профілактики ВІЛ-інфекції включає в себе найновіші рекомендації ВООЗ і аспекти суспільного здоров'я. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

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"Відтепер лікування інфекції стане не тільки більш ефективним, зручним, але і економічно доступнішим. З новим підходом, як основна схема лікування використовується препарат з долутегравіром. З цією діючою речовиною був розроблений комбінований препарат, який виробляє 9 компаній. Завдяки цьому вартість однієї дози препарату стала дешевше в 6 разів і зараз для України коштує 5 грн 40 копійок. Інноваційний комбінований препарат поєднує в собі кілька діючих речовин, а отже, пацієнт може приймати тільки одну таблетку щоденно", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

В Україні по-новому будуть лікувати ВІЛ: що зміниться

Ілюстрація

Також протокол передбачає використання антиретровірусної терапії для доконтактной профілактики ВІЛ-інфекції таким групам ризику:

  • люди, що знаходяться в дискордантних парах (коли один з партнерів є ВІЛ-позитивним);

  • чоловіки, які практикують секс з чоловіками;

  • люди, що вживають ін'єкційні наркотики;

  • люди, що надають сексуальні послуги за винагороду.

Україна першою з усіх країн Східної Європи і Центральної Азії офіційно переходить на нові стандарти лікування ВІЛ. Новий протокол допоможе досягти Глобальної мети ЮНЕЙДС 90-90-90, яка полягає в тому, щоб до 2020 року 90% ВІЛ-позитивних знали про свій діагноз, 90% з них - отримали лікування, а 90% цих людей мали зниження вірусного навантаження.

За десять місяців 2018 року в Україні за даними Центру громадського здоров'я МОЗ України було зареєстровано 14 797 нових випадків ВІЛ-інфекції (з них 1 975 дітей до 14 років). Всього c 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 330 415 нових випадків ВІЛ-інфекції, за цей час від СНІДу померло 47 646 осіб.

Раніше MedOboz писав, що масштабне багаторічне дослідження підтвердило ефективність антиретровірусної терапії - вона повністю пригнічує передачу ВІЛ.

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