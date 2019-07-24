Без вакцини: українські миротворці опинилися в епіцентрі спалаху жахливих хвороб

Сотні невакцинованих українських миротворців перебувають в епіцентрі спалахів холери, черевного тифу і вірусу Еболи у Конго, що є порушенням міжнародних норм.

Про це повідомив у Facebook фронтмен гурту "Антитіла" та молодіжний посол UNICEF в Україні Тарас Тополя. За його інформацією, навесні 2019 року особовий склад 18-ї окремої вертолітної бригади почали готувати для чергової ротації в складі миротворчого контингенту ООН у Конго.

Згідно з ратифікованим Києвом "Меморандумом про взаєморозуміння між урядом України та ООН", Україна була зобов’язана вакцинувати особовий склад. Адже у Конго регулярно фіксують спалахи холери. Останні випадки: літо 2013-го, осінь 2017-го, осінь 2018 року. Також там регулярно спалахують епідемії черевного тифу, менінгітової інфекції, вірусу Еболи.

За словами Тополі, на момент підготовки чергової ротації, навесні 2019 року, вакцина від холери не була офіційно зареєстрована в Україні. Тому Міністерство оброни було зобов’язане звернутися до МОЗ і у винятковому порядку замовити вакцину для щеплення військовослужбовців перед відправленням.

Але з наявних документів стає зрозуміло, що керівництво медичного департаменту МОУ на чолі з генерал-майором Ігорем Хоменком надсилало запит до представника ООН із проханням провести вакцинацію у госпіталі ООН ІІІ-го рівня (місто Гома, індуський контингент) безпосередньо на місці дислокації у Конго. Проте отримало офіційну відповідь, що у госпіталі вакцини проти холери, червоного тифу та менінгітової інфекції немає. І що вказані вакцини в госпіталь ООН не поставляються, оскільки особовий склад контингентів повинен прибувати до Конго вже обов’язково провакцинованим у своїй країні.

Тарас Тополя Clutch

"Я намагався дізнатися контакти родин військовослужбовців, але це закрита інформація. Тому прошу, можливо, хтось із членів родин це прочитає, донесіть до всіх: наші вертолітники в Конго беззахисні перед загрозою зараження смертельними захворюваннями. Потрібно терміново вплинути на ситуацію, адже приблизно 250 українських громадян сьогодні несуть службу в зоні потенційного зараження без необхідних щеплень, у порушення міжнародних норм! Через це, у разі спалаху епідемії серед миротворчого контингенту України в Конго, всі витрати, пов’язані із лікуванням, реабілітацією, транспортуванням (у разі смерті), держава Україна муситиме оплачувати самостійно, з держбюджету", – пояснив Тополя.

Він підкреслив, що в іншому випадку, якби були зроблені щеплення, ці витрати та медичний догляд були б покладені на ООН.

"Важливим є також питання національної безпеки в частині можливого занесення на територію України таких небезпечних захворювань як холера, черевний тиф, менінгококовий менінгіт, чума, жовта лихоманка, малярія. Хворі у безсимптомному (інкубаційному) періоді захворювання стають носіями, а в подальшому – осередками небезпечних інфекційних захворювань. У разі повернення в Україну в зазначений період вони можуть спричинити спалах епідемії у місцях проживання. А поки українці без щеплень несуть службу в Конго, генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко на сайті міністерства оборони України, 9 липня 2019 року, публікує своє інтерв’ю з красивим заголовком "Ми не економимо на здоров’ї тих, хто захищає Україну", – обурюється музикант.

За його словами, інформація була передана до СБУ для відкриття кримінального впровадження проти уповноважених посадових осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго визнали надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус,

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