Bayer відкликала з ринку одні з найбільш продаваних ліків: що трапилося

Відома німецька фармакологічна компанія Bayer заявила про відкликання з ринку тисячної партії одного з найбільш продаваних препаратів – ліків проти гемофілії – через помилкове маркування.

Про це повідомляється на порталі Pharma.net.ua.

Відзначається, що флакони були позначені як такі, що містять препарат для лікування гемофілії Kogenate FS, але насправді вони були заповнені Jivi – фактором згортання крові VIII.

Bayer vademec.ru

Хоча і Kogenate FS, і Jivi відносяться до препаратів замісної терапії гемофілії А, є одна значна відмінність – Kogenate FS схвалений для лікування дорослих і дітей з гемофілією A, у той час як Jivi призначений тільки для дорослих і підлітків у віці не менше 12 років, які раніше проходили курс лікування.

У компанії заявили, що помилка була виявлена в середині липня і більшість флаконів вийшли з уже правильним маркуванням. Кількість препарату з помилкою склала 990 флаконів і вони з'явилися в продажу лише в США.

Відзначимо, Jivi і Kogenate FS – одні з найбільш затребуваних препаратів Bayer. У першому кварталі 2019 року їхня загальний обсяг продажів досяг 213 мільйонів доларів.

Kogenate FS koreatimes.co.kr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд у США визнав, що гербіцид Roundup на основі гліфосату німецької компанії Bayer привів до онкологічного захворювання.

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