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Як визначити авітаміноз: перераховані небезпечні симптоми

5.6т
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Симптоми авітамінозу – дефіциту вітамінів в організмі – багато в чому нагадують синдром хронічної втоми.

Авітаміноз може проявлятися по-різному, в залежності від того, яких саме вітамінів бракує. Але існують деякі ознаки, які повинні насторожити, розповів к.м.н., лікар-імунолог Олег Назар в ефірі ObozTV.

Медик перерахував загальні симптоми нестачі вітамінів:

  • слабкість;

  • стомлюваність;

  • дратівливість;

  • постійне відчуття "напівзастуди";

  • неспокійний сон;

  • проблеми зі шкірою – сухість, висипання, почервоніння, лущення.

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Він звернув увагу, що кожен вітамін і мікроелемент відповідає за певні функції.

"Наприклад, стан шкіри – це проблема, пов'язана з вітаміном А. Сухість, тріщинки – ознаки спочатку авітамінозу, але паралельно може бути проблема застою жовчі", – зазначив Назар.

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Найбільш поширені проблеми в зимову пору року – це часті простудні захворювання, а також слабкість і стомлюваність.

"За активність і роботу імунної системи відповідають вітаміни групи B, аскорбінова кислота (вітамін C) і галогени – йод, бром. До речі, влітку ці ж групи вітамінів запобігають старінню шкіри, появі фоточутливих реакцій. Тобто вони потрібні постійно", – наголосив лікар.

Імунолог підтвердив, що взимку дійсно підвищується потреба у вітаміні С, але попередив: "Високі дози можуть викликати гастрит, ураження нирок, адже це кислота. Тому профілактична доза вітаміну – 2 грами на добу".

Одна з ознак нестачі вітамінів – постійне відчуття "напівзастуди"

Одна з ознак нестачі вітамінів – постійне відчуття "напівзастуди"

iStockphoto / My Weekly

Раніше MedOboz писав про 7 головних "зимових" вітамінів – терапевт-гастроентеролог Наталія Гордієнко розповіла, якими продуктами варто поповнити свій раціон, аби відновити їхні запаси.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олег Назар
Теги
Вітамини харчування
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