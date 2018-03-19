Аскорбінка і імуномодулятори: Супрун розповіла, що вбиває імунітет

В останні кілька місяців українців безперервно атакують відразу кілька вірусів, зокрема грип та кір.

Тому міністр охорони здоров'я Уляна Супрун вирішила торкнутися теми імунітету, зокрема, що його вбиває і зміцнює. Про це йдеться в пості чиновника на сторінці в Facebook.

"В організмі кожної людини орудує ціла армія охоронців, воїнів, розвідників і зв'язкових, яка спрямована на захист від мільярдів бактерій, грибків і вірусів. Результат роботи цієї неймовірно складної і потужної системи - імунітет", - пише міністр.

Допомогти "борцям" можна за допомогою повноцінного сну, правильного харчування, регулярних фізичних навантажень, а також відмови від шкідливих звичок.

А ось втручання в роботу захисних сил організму медикаментами, пише Супрун, може нашкодити. Зокрема, йдеться про вітамін С, що в надлишку погіршує роботу імунітету, і иммуномодулятори, які пацієнти приймають без призначення лікаря.

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