В Естонії все аптеки передадуть у власність фармацевтів: реформа викликала суперечки

З 1 квітня всі аптеки в Естонії повинні перейти у власність фармацевтів і провізорів, у зв'язку з чим найбільші мережі вже почали шукати вихід із ситуації.

Про це пише місцеве видання ERR. Особливу увага фірм привернув договір франшизи.

Наприклад, компанія Terve Pere Apteek, відома під брендом Apotheka, належить фармдистрибьютору Magnum і має майже 80 аптек по всій країні. З 1 квітня ці аптеки перейдуть у власність фармацевтів, але за рішенням Magnum із ними буде укладено договір франшизи, а торгові площі будуть надаватися на умовах суборенди.

В Естонії все аптеки передадуть у власність фармацевтів МК-Естонія

Другий великий гравець на оптовому фармацевтичному ринку Tamro Baltics поки не ухвалив рішення про долю мережі власних аптек Benu, але акціонери також обговорюють можливість продовжити діяльність аптек на підставі договорів франшизи.

При цьому, директор Естонського антимонопольного управління Мярт Отс висловив думку, що реформа мало що змінить на ринку. За його словами, договори франшизи можуть сильно зв'язати фармацевтів зобов'язаннями з дистриб'юторами і основна мета реформи – посилення конкуренції – так і не буде досягнута.

Міністр соціальних справ Танел Кийко, навпаки, висловив упевненість, що франшизи дозволять посилити конкуренцію. За його словами, в Естонії майже 200 аптек перебувають у власності фармацевтів. Основна частка з них працює під певним великим брендом, тобто на основі франчайзингових угод.

Відзначимо, аптечна реформа в Естонії націлена на зменшення впливу дистриб'юторів фармацевтичної продукції на аптеки. У зв'язку з цим вводиться заборона на вертикальну інтеграцію роздрібного і оптового сегментів, тобто відповідно до нових правил, аптеки і аптечні мережі не можуть більше належати дистрибьюторськими компаніям.

При цьому з 500 аптек в Естонії вимогам реформи поки відповідають тільки 189. Доля решти 300 поки під питанням.

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