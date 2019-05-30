Антидепресанти шкодять здоров'ю: психіатри попередили про небезпеку

Королівський коледж психіатрів Великобританії змінив свою позицію щодо використання антидепресантів пацієнтами для лікування депресії, визнавши, що вони можуть викликати побічні ефекти, які тривають місяцями.

Професійна організація психіатрів налаштована дуже серйозно і вимагає від лікарів попереджати всіх пацієнтів про ризики прийому антидепресантів, коли їм вперше прописують ліки. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

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Лікарі наполягають на тому, що ризик призначених ліків завжди повинен обговорюватися з пацієнтами при призначенні лікування.

На тлі максимального споживання антидепресантів британцями серед європейських країн і численних історій пацієнтів про побічні ефекти психіатри Королівського коледжу прийшли до висновку, що медикаментозне лікування депресії може мати руйнівні наслідки.

побічні ефекти антидепресантів podavlen.ru

Після прийому антидепресантів може спостерігатися так званий синдром відміни, який виникає через неправильно підібраний препарат або дозу. Часто синдром відміни може проявлятися:

На думку фахівців, це важливий крок, який допоможе уникнути пацієнтам важких наслідків і змусить їх більш серйозно ставитися до призначень лікарів.

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