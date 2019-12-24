Антибіотики: як приймати, щоб був добрий ефект

У зимовий період дуже висока ймовірність підхопити застуду. Нашу імунну систему постійно атакують віруси і мікроби. З деякими організм справляється швидко, що пов'язано з наявністю антитіл в крові або низькою активністю небезпечних агентів.

Відомо, що якщо причиною захворювань органів дихання стали мікроби, то для боротьби з ними лікарі призначають антибіотики.

Антибіотики – це речовини, які пригнічують ріст одноклітинних організмів і найпростіших. Їх можуть виділяти живі організми, в тому числі бактерії і рослини.

Ні в якому разі не варто нехтувати рекомендаціями лікаря щодо прийому даних препаратів і дотримуватися таких правил:

Правила прийому антибіотиків Ілюстрація

лікувати антибіотиками можна тільки бактеріальні інфекції;

не призначати собі ці ліки самостійно, це робить тільки лікар;

на віруси антибіотики не діють, тільки на мікробів;

потрібно проходити повний курс лікування, незважаючи на поліпшення, які ви можете відчувати через 2-3 дні після початку прийому;

не можна приймати антибіотики для профілактики, це загрожує появі такої проблеми, як антибіотикорезистентність;

під час курсу лікування не можна вживати алкоголь.

Краще запам'ятати цю інформацію допоможе незвичайне та креативне звернення медиків до пацієнтів.

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