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Антибіотики: як приймати, щоб був добрий ефект

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У зимовий період дуже висока ймовірність підхопити застуду. Нашу імунну систему постійно атакують віруси і мікроби. З деякими організм справляється швидко, що пов'язано з наявністю антитіл в крові або низькою активністю небезпечних агентів.

Відомо, що якщо причиною захворювань органів дихання стали мікроби, то для боротьби з ними лікарі призначають антибіотики.

Антибіотики – це речовини, які пригнічують ріст одноклітинних організмів і найпростіших. Їх можуть виділяти живі організми, в тому числі бактерії і рослини.

Ні в якому разі не варто нехтувати рекомендаціями лікаря щодо прийому даних препаратів і дотримуватися таких правил:

Новини
Антибиотики: помощь или угроза человечеству
Правила прийому антибіотиків

Правила прийому антибіотиків

Ілюстрація

  • лікувати антибіотиками можна тільки бактеріальні інфекції;

  • не призначати собі ці ліки самостійно, це робить тільки лікар;

  • на віруси антибіотики не діють, тільки на мікробів;

  • потрібно проходити повний курс лікування, незважаючи на поліпшення, які ви можете відчувати через 2-3 дні після початку прийому;

  • не можна приймати антибіотики для профілактики, це загрожує появі такої проблеми, як антибіотикорезистентність;

  • під час курсу лікування не можна вживати алкоголь.

Краще запам'ятати цю інформацію допоможе незвичайне та креативне звернення медиків до пацієнтів.

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
супербактерія
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