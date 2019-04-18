Лично меня погода за окном не радует. И не потому что дождь, а потому что холодно. Вот очень холодно и я становлюсь как русский пинчер: трясусь от холода, злюсь и гавкаю на всех подряд.

Но ведь скоро солнышко порадует нас. Правда?

А там Пасха мягко перетекающая в майские праздники. Киев будет пустой, можно будет добраться в любую часть города даже пересекая мост за 30 мин! Но если кто хочет на пикник за город, то уже сегодня нужно бежать и "занимать шезлонг".Потому что людей "на природе" будет невероятно много. Мы уже так соскучились за солнцем, теплом и конечно же шашлыком на травке-муравке.

И так все хорошо и прекрасно. Но есть одно маленькое членистоногое но…

Имя ему- клещ.

Почему же стоит прочитать все это и обратить внимание?

Клещи являются переносчиками болезней, в Украине это такие как- клещевой энцефалит, туляремия и болезнь Лайма(клещевой боррелиоз).Самое грозное заболевание- клещевой энцефалит. При этой патологии происходит поражение серого вещества головного мозга или оболочек головного и спинного мозга.

Но как говориться: "волков бояться в лес не ходить" и поездке в лес не помешает ничто.

Отдыхая на природе мы можем даже не заметить что были укушен маленьким членостоногим киллером.

И тут несколько вариантов развития событий.

Если укусил инфицированный клещ. Через несколько часов могут появиться первые симптомы заболевания- слабость в конечностях, сонливость, ломота в суставах, озноб, боязнь света. И тут нужно сразу обращаться к доктору, а именно в инфекционное отделение вашего города.

Если клещ укусил и вы видите как этот наглец обедает вашей кровью. Что делать?

На этот вопрос может ответить любая бабка около метро. У нее в арсенале есть множетство ноу-хау: помазать маслом ( чтоб вкуснее клещу было), полить спиртом (чтоб клещу веселее было), завязать нитку вокруг клеща( чтоб красиво было) и много других способов включая танцы с бубном.

Но мы же цивилизованные люди и сразу обратимся в медицинское учреждение.

В клинике где я работаю, таких пациентов принимают в травмпункте.

Аккуратно достают клеща, проверяют чтоб все части были на месте. Клеща (обязательно) сдают в лабораторию на проверку.Возможно доктор назначит превентивное лечение.Получив результат проверки клеща- если "стерильный"- спим спокойно. Если нет, то тогда обращаемся в инфекционное отделение и там уже проходим полный спектр обследований и по назначению доктора специфическую иммунотерапию или другой вид лечения по показаниям.

И вот что теперь делать ? Не ходить на природу? А как же шашлык!

Нет, конечно. Существуют меры предосторожности. В старой советской литературе есть иллюстрации как одеваться при посещении пикников. Но знаете, внеший вид при этом, мягко говоря странный. Практически противочумный костюм. Этот вариант тоже не подходит.

Как тогда одеваться? Одевайтесь комфортно.В одежду из простых тканей с манжетами и воротом. Закрывайте ноги, потому что клещ может укусить в неожиданные места.

К нам обращались пациенты которых клещ "поцеловал" в мошонку и поверьте, на момент обращения их не беспокоило энцефалитный это был клещ или нет. Почему ? Потому что в месте укуса может быть аллергическая реакция и в этом месте она практически всегда. И пациентам в такие минуты жизни вообще не до чего.

Пользуйтесь репилентами. Оматривайте себя и своих близких каждые два часа на предмет укуса клеща, можно и чаще, но тогда есть шанс получить звание "истеричка года" и больше с собой на пикник никто не возьмет.

Хорошей погоды всем нам и хороших пикников! И помним что клещи рядом и очень опасны. Да и охотятся они на нас с мая по ноябрь!

И не забываем, что "береженого Б-г бережет"!

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