Почему семейные врачи не заинтересованы в пациентах, что нам дает медицинская реформа, как нам мониторить свое здоровье, чтобы предупреждать болезни?

На эти и другие вопросы отвечает президент компании "Экофарм" Анатолий Новик.

Реформа для реформаторов

- Анатолий Матвеевич, что вы думаете о реформе здравоохранения? В обществе нет единого мнения, кто-то категорически за, кто-то против. Вы много лет работаете в этой сфере и, безусловно, можете объективно оценить процессы, происходящие в системе здравоохранения.

- Для общества иметь различные, порой полярные точки зрения – нормальное явление. Но, как правило, эти мнения далеки от истины, так как очень немногие действительно понимают, что происходит на самом деле. Причина этого непонимания в том, что ни цели реформы, ни ее механизмы не были четко сформулированы и задекларированы. Это ведь не первая попытка. Каждый новый министр традиционно начинает с некой загадочной "реформы", которая всегда заканчивается на уровне министерства. А человек, ради которого, по заверениям "реформаторов" все это затевается, так ничего в конечном итоге и не ощущает. Кроме собственных проблем и болезней.

Страшно, когда в стране начинают глобальные процессы, не объясняя: а что в конечном итоге из этого должно получиться? Что конкретный человек получит от этой реформы? Что поменяется к лучшему, что будет развиваться и совершенствоваться?

Вопросы без ответов. Что МОЗ для вас делает, какой в этом смысл?

- Нам говорили, что врач должен быть заинтересован в пациентах. Потому, что его зарплата будет зависеть от того, сколько больных он примет.

- Да, раньше вы ходили к участковому врачу, потому что это ваш участковый врач. Сейчас вы заключаете с ним контракт. И что это вам дает? Что меняется в системе ваших отношений? Скажите, а если вы подпишите с ним бумажку, почему у него должна вдруг появиться заинтересованность в вас, как пациенте? Тем более в условиях, когда врач превращается в рабочего на конвейере, зарплата которого зависит от количества закрученных гаек. Сами врачи еще не понимают, с чем столкнутся. Что такое 370 гривен на человека в год? Попробуйте сделать хоть один анализ за эти деньги. Общая биохимия - в четыре сотни не уложится. Я уже не говорю о более сложных анализах. Что врач узнает о пациенте, оперируя такой суммой?

Красиво и бесперспективно

- А что касается введения института семейных врачей?

- Идея красивая, но бесперспективная в условиях, когда в стране отсутствует практика подготовки врачей такого профиля. В наших условиях "семейный врач" - это только термин, не более. Ни педиатр, ни терапевт не может быть полноценным семейным врачом, это - отдельная категория специалистов. Если бы, скажем, 20 лет назад были созданы соответствующие учебные программы, если бы людей научили и дали им практику, - да, можно было бы вводить семейную медицину. И то, я бы сказал, с оглядкой. Посчитайте, сколько людей в день может принять семейный врач? Выслушать каждого пациента, осмотреть, сделать запись в карточке, выписать рецепт или направление, назначить лечение. За 8 - часовую смену он примет не более 15-ти человек, даже если будет очень спешить. Теперь поделите 2000 пациентов на 15. И представьте себе, сколько вы будете ждать приема!

Так что же меняется у нас в лучшую для пациента сторону? Раньше можно было просто прийти в клинику, ну, постоять час в очереди и попасть к врачу 2-го уровня медицинской помощи. Теперь это будет гораздо сложнее. Но, по большому счету, важно другое - в том же самом кабинете будет сидеть тот же самый участковый терапевт! Ничего у него в профессии не поменялось, кроме появления ничего не означающей приставки "семейный".

Но даже это не самое страшное. Теперь, чтобы попасть к узкопрофильному специалисту второго-третьего уровня медицинской помощи, нужно будет получить направление семейного врача. Прием которого, как мы знаем, значительно усложнился. И теперь попробуйте быстро попасть к своему врачу и попросите его дать вам направление к специалисту… А что такое фактор времени в медицине, объяснять, думаю, никому не надо. Болезни имеют свойство прогрессировать, некоторые – довольно быстро. Поэтому даже несколько дней ожидания могут иметь для человека очень высокую цену.

Хотя нужно заметить, что мы здесь – не исключение. На самом деле, на Западе точно такое же отношение к хронически больным людям – их никто не любит, ни общество, ни государство, даже для родственников они являются обузой. А запись к семейному врачу в Европе – не меньше, чем за месяц.

Поэтому в развитых странах давно честно признали, что больной человек никому не нужен, и, чтобы как-то облегчить его ситуацию, ввели обязательную медицинскую страховку. Ее оплачивает работодатель и работник вскладчину. Есть и другие виды страховки, например, социальный пакет. Но, чтобы пойти по этому принципу, нужна развитая экономика. Для Украины такой путь, судя по нынешнему состоянию дел, очень долог.

Не нужно ждать и надеяться

- А что же делать человеку сегодня? Ждать, пока экономику поднимут?

- Он должен сам участвовать в создании высоких показателей в экономике. Это касается каждого и нужно нам всем. Ждать и надеяться, что какой-то министр придет и все сделает - бессмысленно. Мы здесь действуем исключительно в своих интересах, а по большому счету - для своих детей. И нам надо спешить, мы очень многое упустили за эти годы.

Вот я, годами развивал свою фирму, плачу налоги, активно участвую в экономической жизни страны. Наша компания выпускает лекарства, которые пользуются спросом не только в Украине, а и в Узбекистане, Армении, Грузии, Молдове. Сегодня пытаемся стучаться в двери ЕС. Нам есть что предложить: мы решили очень серьезную проблему - профилактики рака шейки матки у женщин…

- Разве существует профилактика в онкологии?

- Если говорить конкретно об онкологах – конечно, они не занимаются профилактикой. Они лечат симптоматику. Но на самом деле известно, что прелюдия к этому виду рака – это процессы, происходящие в организме на десяток лет раньше, эти процессы и приводят человека к онкологии. Если бы сами люди и Минздрав решали эту проблему правильно, то стольких смертей можно было бы избежать! Если бы человеку вовремя объяснили, что нужно делать и чего не надо делать, как контролировать эти процессы, - его жизнь сложилась бы по-другому…

Рак шейки матки – довольно показательный пример. Достоверно известно, что почти в 100 процентах случаев его вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ). Попадая в клетку, вирус делает ее атипичной и запускает пролиферативные процессы, которые уводят атипичную клетку из-под надзора иммунной системы и медленно ее превращают в злокачественную. Диагноз — дисплазия шейки матки третьей степени — это рак.

Дальше женщина попадает в руки онкологов, которые устанавливают степень сложности онкологии и начинают ее лечение. Выполнив курс лечения, онкологи ставят эту женщину на учет и не выпускают ее из поля зрения практически до конца ее жизни. Если она спросит у доктора, зачем вы меня ставите на учет, ведь я - здорова, доктор, почесав затылок, скажет ей да, но не совсем, вы условно здоровы. Что это значит? А то, что врачи не установили причину возникновения онкологии и, естественно, ее не лечили, а значит, у женщины сохраняется высокая степень вероятности рецидива онкозаболевания. А причина онкологии возникла на 10-15 лет раньше и за это время прошла все этапы своего формирования по системе Папаниколау (вирус папилломы человека, воспаление шейки матки…..неоплазия шейки матки 1-степени, неоплазия шейки матки 2-й степени, рак).

Естественно этот процесс можно было остановить на любом этапе, не допустив возникновения рака. Гинекологи это видят у всех женщин, особенно у женщин репродуктивного возраста, которые все наблюдаются у гинекологов. Возникает вопрос: так почему в Украине сегодня более 60000 женщин с установленным диагнозом – рак шейки матки. И каждый год появляется 5-6 тысяч случаев нововыявленного рака! То есть общее количество случаев рака шейки матки в Украине растет, хотя причину все гинекологи знают – это вирус папилломы человека. Первопричина рака – вирус, который остается в организме женщины и после лечения онкологии. Становится очевидным – для уменьшения вероятности возникновения рецидива рака шейки матки, необходимо провести женщине этиотропную (прямую противовирусную) терапию. Понятно, что если вирус остался в организме, то рано или поздно это станет причиной рецидива.

В профилактике никто не заинтересован

- …Вот вы сказали бороться с вирусом, а как бороться?

- На системном уровне этим должно заниматься Министерство. Человека лечили от онкологии, а теперь его нужно выходить. Есть такое понятие – система гомеостаза. Иначе говоря, сбалансированность всех систем организма. У здорового человека все сбалансировано. Если баланс нарушается - приходит болезнь. И после процесса лечения, устранения серьезных проблем в организме, гомеостаз человека остается расстроенным. Но никто не занимается его настройкой, и человек продолжает на самом деле болеть. Тут необходима проверка и восстановление всех систем организма, а это — уже работа группы врачей. Скажем, человек на учете у онколога, а лечить его должны вирусологи, иммунологи и другие специалисты. У нас этого не происходит! И это большая беда.

- Но возможно ли в принципе вовремя не просто распознать начало болезни, но и предупредить ее?

- Конечно. Вот мы разработали и вывели на рынок Украины препарат и показали, что он имеет прямое противовирусное действие на папилломавирусную инфекцию. Он подавляет активность вирусной инфекции, и процесс преобразования клеток шейки матки в злокачественные не происходит. Это значит, что можно предупредить развитие онкологии, профилактировать ее.

Если у женщины уже был диагностирован рак шейки матки, и ее пролечили онкологи, - то обязательно нужна противовирусная терапия, чтобы возможность возникновения рецидива рака упала до нуля.

Мы создали уникальное лекарство, провели исследования (при помощи украинских ученых из НИИ МОЗ Украины). В мире противовирусной терапии ВПЧ на сегодня нет, эти лекарства есть только в Украине! Реакция нашего МОЗ – нулевая! Эффективное решение проблемы папилломавирусной инфекции и рака шейки матки никого не интересует!

Умная программа для умных людей

- Да, лучше не болеть... Как должен человек жить, чтобы предупредить болезни?

- Человеку нужно иметь постоянное четкое и достоверное представление о состоянии своего здоровья. Если вы регулярно будете получать информацию о состоянии своего организма, то ваш семейный врач и вы вовремя заметите отклонения, которые могут вызвать осложнения. Вы еще ничего не чувствуете, но анализы дают понять, что вы не туда идете. Для этого просто нужно вести постоянный мониторинг состояния своего здоровья и быть в оперативном контакте с семейным врачом.

Люди мало задумываются об этом. Осознанная необходимость постоянно знать все о состоянии своего здоровья есть у немногих. Многие живут по принципу — заболело, пришел к врачу… А врач говорит - где же вы были раньше?

Мы живем в инновационном мире, который дает большие возможности человеку в полной мере организовать систему контроля своего здоровья при помощи новейших систем диагностики и достижений мировой фармации, о которых 10 лет назад мы и мечтать не могли.

Мы работаем над созданием такой электронной платформы, которая даст возможность человеку, создавав свой медицинский архив, постоянно контролировать состояние своего здоровья. Мы дадим каждому человеку программу мониторинга состояния его здоровья со дня рождения и до 80 лет. Предоставим объективную оценку анализов и подскажем, куда надо двигаться. Семейный врач будет направлять ваши действия, советуя, что нужно предпринять сегодня, чтобы не иметь тяжелых хронических заболеваний завтра.

Почему это необходимо каждому? Все просто: сегодня никого не интересует твое здоровье, никого кроме тебя самого, т. е. спасение утопающих дело рук самих утопающих.

- Как это будет работать? Я должна ввести свои данные, возраст, хронические болезни, показать анализы, и мне расскажут о моем здоровье?

- Нет. Начнем с того, что вы сами пока не знаете, какие и когда анализы вам нужно сдать. Платформа даст вам эти подсказки, исходя из объективных показателей – возраста, перенесенных заболеваний, текущего состояния здоровья и т. д. И создаст для вас индивидуальную систему мониторинга вашего здоровья с гарантией того, что если вы будете следовать ее указаниям, то на ранних этапах ваш семейный врач может увидеть отклонение аналитических показателей и определить процессы на которые необходимо воздействовать, что бы не допустить хронизации.

Собственно, онлайн-платформа сделает то, чем и должен заниматься семейный врач. Подобной программы мониторинга здоровья человека сегодня не существует. Думаю, уже через несколько месяцев мы ее предложим. И каждый сможет получить объективный ответ на вопрос о состоянии своего здоровья.

Электронная медицинская платформа свяжет пациента и врача, врача с коллегами, т.е. мы постараемся осуществить связь между проблемами в состоянии здоровья наших пользователей и всеукраинским медицинским разумом для решения этих проблем.

У каждого будет кабинет для хранения собственного медицинского архива. Сегодня у вас, как рудимент из прошлого века, есть медицинская карточка, где собраны потрепанные результаты анализов, диагнозов, обследований и назначений. На нашей платформе вы создадите свой новый электронный архив состояния вашего здоровья, оцифруете старые медицинские документы и будете их там хранить, добавляя уже в цифровом виде новые данные. Доступ к вашему медицинскому архиву будет только у вас, как этого требует закон Украины "О защите персональных данных". Мы очень тщательно подошли к системе защиты. А у выбранного вами врача будет свой электронный медицинский кабинет, через который вы будете общаться с ним, передавать ему свои данные, в любой форме, вести онлайн-переписку или общаться вживую - по аудиоканалу или в видеорежиме. Вы сможете задать врачу любые вопросы, которые вас волнуют, рассказать, что вас беспокоит, показать результаты исследований. Таким образом, вы получите профессиональные, объективные и главное - ответственные консультации. Для каждого врача предусмотрена электронная подпись, поэтому он будет отвечать за свои рекомендации. Врач будет на постоянной связи с пациентом: система сообщит ему о вашем вызове в реальном времени.

При необходимости система дает врачам возможность проведения виртуального консилиума, причем принимать в нем участие смогут специалисты из любой страны мира! Языковый барьер – не помеха, программой предусмотрен автоматический переводчик.

Мы ставим целью сделать коммуникацию пациента и врача постоянной и эффективной. Практика показывает, что в реальном мире это просто невозможно, за исключением случаев, когда пациент имеет неограниченные финансовые ресурсы. Но обезопасить себя от внезапных хворей, чтобы жить долго и счастливо, должны не только миллионеры. И эта платформа поможет всем получить такую возможность. Важно только понять – никто, нигде и никогда, не будет беспокоиться о вашем здоровье. Это только ваш интерес, ваша задача, ваша перспектива. Это ваша жизнь, в конце концов.

Мы дадим нашим соотечественникам бесплатный инструмент, который поможет вывести на новый уровень эффективности решение задачи предупреждения болезней и сохранения радости жизни до глубокой старости.

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