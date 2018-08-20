Американці двічі відрізали "хвіст": медики показали фото (18+)

Американський дерматолог Сандра Лі видалила дівчині на ім'я Тейлор новоутворення між сідниць, що нагадує хвіст.

За даними Daily Mirror, операцію показували на телевізійному реаліті-шоу. Тейлор звернулася до лікаря зі скаргою на "хвіст", який виріс у неї поблизу куприка. Утворення у дівчини було з дитинства.

Лікарі припустили, що це нешкідлива жирова пухлина. У 2016 році Тейлор позбулася хірургічним шляхом від "хвоста". Однак він виріс знову. Лі стурбувала ця ситуація.

МРТ показала, що жирові відкладення стосуються спинного мозку, що робить видалення ліпоми небезпечним. Тому лікар порадила просто зменшити розмір "хвоста".

Тейлор сподобався кінцевий результат. Але вона все одно хоче видалити залишок ліпоми. З таким питанням вона звернеться до нейрохірурга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні провели унікальну операцію дитині, у якої зламався біологічний годинник.