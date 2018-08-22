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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
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Телемедицина в США: компания запустила сервис в работу

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CVS Health, который является одним из крупнейших в США холдингов медицины, располагающий аптечными сетями и медицинскими центрами, запустил свой телемедицинский сервис.

Услуга Minute Clinic Video Visits будет круглосуточной.

Планируется, что она будет помогать одолеть легкие травмы, недомогания, дерматологические заболевания и ею смогут пользоваться пациенты начиная с 2-летнего возраста.

В разработке сервиса компании помог провайдер Teladoc, специализирующийся на удаленном медицинском обслуживании.

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Клиент, который захочет использоваться данный сервис, должен зайти в приложение CVS Pharmacy, и ввести ответы на вопросы о состоянии здоровья.

По результатам опроса сервис сам выберет и порекомендует специалиста, который сможет провести видеоконсультацию. Если врач по результатам консультации назначит какой-либо рецептурный препарат, то пациент сможет его забрать в одной из аптек данной сети.

Стоимость видеоконсультации с врачём составляет - $59. В компании надеются на то, что сервис станет популярным и в ближайшее время. Как предполагается, ее можно будет получить по страховке.

На сегодня данный сервис уже работает в девяти штатах и округе Колумбия, в котором расположена столица США – город Вашингтон. Но уже скоро им смогу воспользоваться все жители страны.

Надо сказать, что данная компания – не первая из тех, что выходят на рынок телемедицинских услуг. Совсем недавно о планах запуска подобной платформы заявил основной конкурент CVS – сеть Walgreens. Ее сервис называется Find Care Now.

Похоже, что июньское сообщение Amazon о выходе на рынок продаж лекарств с покупкой компании PillPack, подтолкнуло крупные аптечные сети к конкурентной гонке и желанию стать достойными конкурентами крупнейшему интернет-ритейлору Amazon. Напомним, что компания PillPack продает рецептурные препараты и Amazon с ее помощью собирается продавать лекарства с индивидуальной дозировкой и доставкой на дом или по почте.

Эта новость в своей время снизила акции крупнейших аптечных сетей США – Walgreens Boots Alliance, CVS Health и Rite Aid.

В компании CVS Health заняты 158 тысяч человек, включает в свою сеть медицинскую сеть Minute Clinic (1100 клиник) с выручкой $184,8 млрд только по итогам 2016 года.

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Автор
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Тема
Поради лікарів
Об'єкти
медицинаМОЗ
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