"Академічна негідність-2019": чим відзначилися українські дослідники

Українське наукове товариство 18 грудня 2019 року назвало переможців антипремії "Академічна негідність-2019". Було представлено 8 номінацій, висунуто 27 претендентів. Останніх відбирали доказовим шляхом: рецензії авторитетних вчених, викриття в ЗМІ.

Номінація "Плагіатор 2019"

Були висунуті 5 учасників, які за результатами голосування розмістилися наступним чином:

34,3% отримав Сергій Бабак, голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій ВРУ, за те, що "позичив" текст в чужих публікаціях;

27,8% – Олександр Яцина, заступник директора Національного інституту раку, за що йому таке "щастя", MedOboz детально розбирався в попередніх матеріалах (читати тут );

25,1% – Петро Ющенко імітував дослідження, не нехтував "текстовими запозиченнями";

8,5% – Костянтин Ващенко, держсекретар Мінфіну, теж "позичав" написане іншими в своїй докторській дисертації;

4,3% – Анна Фотина, за текстові запозичення в докторській.

Висновок: здавалося б, всі такі розумні і великі, а попрацювати зі статтями, проаналізувати їх, вибрати потрібне – це для них важка праця, простіше у когось сп*здити.

Номінація "Фальсифікатор 2019"

Олександр Яцина набрав 27% голосів за "нечесну гру", Олена Зацерковна за підміну назв антибіотиків в таблицях, переписаних з російських джерел, отримала 32,2% голосів. Найбільше аудиторія "підтримала" пана Різуна і пана Крупського, діячів журналістики, віддавши їм 41% голосів.

Олександр Яцина номінований в двох номінаціях – "Плагіатор 2019" та "Фальсифікатор 2019", а його робота була відправлена на додаткову експертизу в Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.

the Бабель

Номінація "Псевдовчений 2019"

Лідером в цій номінації став Юрій Заспа за нову "теорію всього", яка конкурує з "теорією несилових взаємодій" Юрія Теслі.

Номінація "Токсичний ректор 2019"

Переможцем став Володимир Ісаєнко, ректор Національного авіаційного університету, який, незважаючи на небажання студентів, просував по кар'єрній драбині пана Теслю. Ісаєнко набрав більше половини голосів – майже 57%.

У номінації "Мурзілка 2019" здобув перемогу "Гілея: науковий вісник" – 38,5% голосів. Є ймовірність, що цей журнал буде виключено зі списку спеціалізованих видань. Не дуже відстали і "ScienceRise: Biological Science" і "Вісник СНАУ", набравши відповідно 33,2 та 28,8%.

Номінація "Спец(з)рада 2019": за викриття академічного плагіату в декількох дисертаціях першість отримує спецрада Сумського національного аграрного університету, а її робота була призупинена. Вітаємо, 60% аудиторії проголосували "за"!

Номінація "Скандал 2019": призначення Юрія Теслі на посаду проректора НАУ вважають недопустимим 75% представників наукової спільноти.

Перемогу в номінації "Посіпака 2019" здобув колектив членів комітету з питань етики НАЗЯВО за використання подвійних стандартів у своїй діяльності, що має негативні наслідки для репутації держінституції.

Телебачення Торонто в своєму випуску теж постьобалося над деякими представниками української науки.

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