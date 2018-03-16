Абсолютно марно: Британія відмовилася від гомеопатії

Гомеопатичні препарати все частіше визнаються недієвими і прирівнюються до плацебо.

Стало відомо, гомеопатії і її виробникам завдали чергового нищівного удару. Як йдеться на сторінці в Facebook міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, Національна служба охорони здоров'я Британії повністю припинила фінансування найбільшого в країні центру гомеопатії, фітотерапії та альтернативної медицини.

Український міністр зазначила, що це ще один привід для українців відмовитися від лікування подібними препаратами і, відповідно, марної трати чималих коштів.

І закликає пацієнтів довіряти тільки тому лікуванню, ефективність якого дійсно доведена.

Раніше "МедОбоз" публікував список недієвих ліків.