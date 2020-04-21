6 советов по уходу за собой во время карантина от пластического хирурга Андрея Якобчука

Пожалуй, самым частым запросом в поисковых системах интернета остаётся: фильм "Эпидемия" смотреть он-лайн в хорошем качестве и "…как самому проводить массаж лица…"

С каждой неделей карантина, наши женщины, становятся более благодарными, за жесткие меры по отношению к противоэпидемической обстановке. Требование носить в публичных местах маски, принимаются с благодарностью. Ведь по мнению большинства, отсутствие на протяжении карантина, визитов к косметологу, самым негативным образом сказывается на эстетическом состоянии лица.

Как же в домашних условиях, остановить этот зловещий механизм старения?

Нужно следовать нескольким простым правилам.

1. Питательные маски. Самое главное правило, нам и так формулируют каждый день с экранов наших мобильных телефонов:

- Ходите в маске! Справедливости ради, стоит отметить, что маска эта должна быть не для защиты, от ненавистного вируса, а питательная маска на лицо.

Увольте меня, как пластического хирурга от необходимости перечислять вам их виды и способ применения. Ведь их можно покупать не только готовыми в розничных сетях продажи косметики и космецевтики ( более продвинутых препаратов), но и готовить самостоятельно.

2. Массаж лица. Вторым видом "косметолога на дому" станут самомассажи лица. Массаж лица, как и его более технологичные наследники ( микротоки лица, LPG лица, эндосфера лица ), при регулярном использовании, являются отличным средством профилактики процессов опущения тканей лица. Почему любые процедуры, направленные на улучшения тонуса мышц лица, столь эффективны? Особенностью строения мимических мышц лица, является способ их фиксации к тканям. А именно, одной стороной они крепятся к коже, а другой к кости. Именно этот анатомический принцип и предопределяет то, что при проведении массажей, лицо выглядит более "отдохнувшим" и эстетически привлекательным.

Как часто стоит проводить массаж лица? Да, хоть каждый день! Как правильно проводить ? Руководств на эту тему, в чертогах интернета собранно предостаточное множество. Принцип везде один – движения от носа к периферии лица, за исключением подглазничной области, там от ушей к носу.

Не путайте, пожалуйста, массаж лица с гимнастикой для лица. Гимнастика лица ( гримасы на разные темы) – это как раз лженаука и ничего общего с положительными эффектами для вашего внешнего вида не имеет.

3. Высыпайтесь. Ничто так не улучшает цвет кожи, как 8 часовый сон. Происходит насыщение тканей кислородом, реализуется лимфодренажная функция, снижается уровень гормонов стресса. Это самым благоприятным образом реализуется на состоянии цвета кожи лица.

4. Вода. Не забывайте о базовом потреблении воды, а конкретнее, о минимальных 2х литрах. Именно вода, а не просто жидкость ( суп, чай) восполняют тургор вашей кожи и возвращают ей былую упругость.

Ваш любимый кофе, окажет эффект в точности наоборот, обладая выраженным мочегонным эффектом, он дополнительно вызовет обезвоживание. Что негативным образом отразится на состоянии тургора вашей кожи. Пейте воду ( без газа и добавок ), пейте воду без сахара и с лимоном. Это красиво, полезно, и это то, что добавляет вашей коже плотности и упругости.

5. Занимайтесь домашним фитнесом. Именно регулярная физическая нагрузка позволит вашей коже правильно "дышать". Двухкомнатную квартиру в спальном районе Киев, с трудом можно назвать "фабрикой по обогащению озона и кислорода", и тем не менее, ткани и органы будут лучше кровоснабжаться кислородом. Гарантированно обеспечив последние более высоким уровнем обменных процессов, благотворно влияя на эстетическое восприятие кожи в целом.

6. Питание. Существует вероятность, что ваши любимые обтягивающие джинсы могут стать немного малы после окончания карантина. Обусловлен этот факт в первую очередь критическим снижением активности в самоизоляции. Рискуя стать проклятым "диванным диетологом", я не буду просить вас есть побольше зелени и делать акцент на свежих овощах и фруктах. Если в локальных магазинах в вашем районе можно найти овощи и фрукты - действуйте. Употребляйте больше каш. Старайтесь питаться дробно. Меньшие, чем обычно порции, которые вы будете употреблять каждые два-три часа.

Питание, водный баланс, физические нагрузки – это то, что сейчас необходимо вашему телу. А следуя вышеперечисленным советам, по окончанию карантина, вы смело сможете отправляться на пляж.