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5 способів як протистояти вірусам

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Чи існує імунітет до коронавірусу? Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) стверджує, що людина, котра перенесла COVID-19, захищена від повторного інфікування. Однак набутий імунітет може бути короткостроковим - через рік або два є ймовірність захворіти знову.

А поки вчені в усьому світі працюють над вирішенням цього питання, нам потрібно подбати про те, як захистити свій організм. Що допоможе зміцнити імунітет? З цим питанням ми звернулися до експертів клініки Медіком.

Імунна система являє собою складну структуру взаємодій різних органів. Думати, що можна "підняти імунітет" в розпал епідемії, це як для багатьох жінок "схуднути до відпустки" за одну ніч.

"Чарівної таблетки для імунітету" не існує. Але є хороші новини: імунна система прекрасно саморегулюється. Тобто одна прогулянка в холодну погоду або нічний переліт не зможуть нанести глобальний шкоду і "знизити імунітет". А ось хронічна втома, інтенсивний вплив стресу, недолік сну, шкідливі звички і неправильне харчування - це фактори, які поступово руйнують роботу імунної системи.

Збій в роботі імунітету, проявляється не в частих ГРЗ, а в низці бактеріальних ускладнень, гнійних синуситів, гайморитів, пневмоній. Варто відвідати імунолога, якщо з'являються гнійні запалення шкіри, рецидивуючі абсцеси, грибкові інфекції.

Нижче ми розберемо 5 способів зміцнити захисні функції організму.

1. Налагодити харчування - контроль раціону

Природним способом зміцнення імунітету, особливо у літніх людей і дітей, є здоровий спосіб життя і збалансоване харчування. Для його нормальної роботи потрібні білки, вітаміни (A, C, Е), мікроелементи і жирні кислоти. У меню повинні бути присутніми овочі, зелень, бобові, насіння, горіхи, морська риба, ягоди (можна заморожені).

Авітаміноз може розвинутись під час жорстких дієт, веганства або порушення всмоктування в кишечнику. У таких випадках потрібно звернутися до лікаря-дієтолога, який відкоригує раціон або підбере курс вітамінів.

Весна - це критичний період для запасів вітаміну D (25-гідроксікальціферол). Він мало представлений в продуктах і синтезується шкірою під впливом сонячних променів. Рекомендуємо здати аналіз крові на сумарну концентрацію вітаміну D. А в разі його дефіциту, звернутися до ендокринолога, який призначить оптимальну для вас дозу препарату.

2. Додати руху - Shake your body

Банальна зарядка, бьорпі, присідання, віджимання, махи руками і, звичайно ж, планочка дадуть хороший заряд енергії з самого ранку. Але вибір навантажень регулюйте згідно зі своїм станом здоров’я.

Додатково, у зручний для вас час можна підключитися до онлайн тренувань за різними напрямками: починаючи з функціонального тренування і закінчуючи йогою. Зараз дуже багато фітнес клубів і просто тренерів хочуть бути соціально корисними і надають тренування безкоштовно.

Якщо ви не входите в високу групу ризику, хоча б раз в день прогулюйтеся на свіжому повітрі. При можливості виходьте в парк або ліс, дотримуючись дистанції і запобіжних заходів.

3. Знизити стрес - інформаційна гігієна

Намагайтесь обмежити читання новин в соціальних мережах до 15-20 хв в день.

Виберіть один корисний ресурс і читайте його. Замість тривожних телеграм-каналів читайте художні книги. Підтримуйте зв'язок з близькими. Налаштуйте режим сну.

Подумайте про те, що хорошого можна винести з ситуації, що склалася? Можливо, люди будуть більше берегти природу в майбутньому, а медицина і система освіти зроблять величезний прорив.

4. Перевірити імунну систему - зробити імунограму

Іммунограма - лабораторне дослідження, яке покаже кількісні і функціональні порушення в різних ланках імунної системи. Проводиться за призначенням лікаря-імунолога при підозрі на імунодефіцит для призначення адекватного лікування.

У деяких людей імунодефіцит проявляється в ранньому дитинстві, в вигляді важких рецидивуючих інфекційних захворювань. У інших, на тлі захворювань органів імунної системи (крові, кісткового мозку, селезінки), при ВІЛ-інфекції, внаслідок прийому лікарських препаратів (імуносупресорів) та радіаційному впливі.

У клініці Медіком проводяться 2 види імунограми:

Імунограма з компонентами комплементу (моноклона на 7 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦВК, імуноглобуліни класів IgM, IgG, IgA, компоненти комплементу С3, С4)

Імунограма з чутливістю до імуномодуляторів

За результатами аналізу можна отримати розширену імунограму, але людині без спеціальної освіти цифри нічого не скажуть! Трактувати її результати може тільки фахівець-імунолог.

5. Подбати про себе - профілактика хронічних захворювань

Медики вважають, що через заклики "ні в якому разі не відвідувати лікарні під час карантину", може погіршитися стан людей з хронічними захворюваннями серця, судин, обміну речовин, збільшиться ризик пізнього виявлення онкології.

Не займайтеся самолікуванням! По можливості запишіться на онлайн-консультацію або викликайте лікаря додому. У клініці Медіком є можливість виклику терапевта, педіатра, невролога, кардіолога, отоларинголога. Пацієнту можуть встановити холтер, монітор артеріального тиску, перевірити слух і провести УЗД деяких органів на дому.

Ми привели найефективніші способи зміцнити захисні функції організму, залишилося - почати діяти. Бережіть себе і будьте здорові!

Записатися на консультацію лікаря імунолога можливо на сайті клініки Медіком.

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