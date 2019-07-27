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30 тисяч помирають через екологію: оприлюднена шокуюча статистика

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Стан навколишнього середовища в США негативно впливає на здоров'я населення, викликаючи захворювання легень, серця і інсульти.

Щорічно через забруднення повітря помираєть більше 30 тисяч американців, повідомляє видання Web MD.

Дослідники вивчили концентрації дрібних частинок, відомих як PM2,5, по всій країні з 1999 по 2015 рік. Вони встановили, що з початку періоду загальна ситуація покращилася.

Незважаючи на це, в 2015 році було зареєстровано майже 16 000 смертельних випадків серед жінок і 15 000 – серед чоловіків. Ці смерті були викликані серцевими нападами і респіраторними захворюваннями, такими як астма.

30 тисяч помирають через екологію: оприлюднена шокуюча статистика

Ілюстрація

Згідно з отриманими результатами, в 1999 році найвищі рівні PM2,5 були в Каліфорнії, окрузі Фресно – 22,1 мкг/м3. До 2015 року найбільш забрудненим виявився округ Туларе (той же штат) – 13,2 мкг/м3. В окрузі Апач (штат Арізона) концентрація частинок становила всього 2,8 мкг/м3.

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30 тисяч помирають через екологію: оприлюднена шокуюча статистика

Ілюстрація

Для довідки, допустимий рівень PM2,5, встановлений Агентством з охорони навколишнього середовища США, становить 12 мкг/м3.

Як писав MedOboz, забруднення навколишнього середовища дуже впливає на здоров'я жінки, зокрема, на репродуктивне.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
Екологія хвороби
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