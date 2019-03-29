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/Новини медицини

2-й Київський форум з клінічних досліджень пройде у травні 2019 року

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16-17 травня 2019 року у столичному комплексі Mercure Congress Centre відбудеться знакова подія у сфері клінічних досліджень – буде проведено 2-й Київський форум з клінічних досліджень. Цього року захід збирає понад 45 спікерів з усього світу, включаючи США, країни Євросоюзу, Швейцарію, Велику Британію, Україну, Ізраїль.

Даний Форум є унікальною дискусійною платформою у своїй галузі та рекомендований для участі представникам фармацевтичної індустрії, регуляторних органів, медичних навчальних закладів та неприбуткових організацій.

Свій погляд на актуальні проблеми розробки лікарських засобів та розвиток медичних технологій, зокрема, представлять:

  • Dr. Martine Dehlinger-Kremer – президент Європейської федерації контрактних дослідницьких організацій (EUCROF); віце-президент глобальної дослідницької організації Synteract;

  • Dr. Adrian Otte – колишній віце-президент компанії Pfizer, експерт в галузі клінічних досліджень;

  • Donato Bonifazi – голова Європейської мережі з педіатричних досліджень;

  • Проф. Бонадаренко І.М. – провідний український лікар-онколог.

Форум проводиться за підтримки Європейської федерації контрактних дослідницьких організацій (EUCROF).

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