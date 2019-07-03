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/Блоги - Новини медицини

Владислав Онищенко
Владислав Онищенко
Голова правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення Всі статті автора

МОЗ не допускає відкриття доказової бази щодо безпечності лікарських засобів

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Всупереч Закону Міністерством охорони здоровя приймається чергова спроба (вже через Держ.регул.службу) не допустити відкриття доказової бази щодо ефективності та безпечності для 10440 готових лікарських засобів, які вже заресстровані і маcово застосовуються пацієнтами. Тобто наказами намагаються зробити, щоб Закон не працював.

Наче б то МОЗ ні при чому - це все ДРС. Навіщо ж тоді фахове міністерство, якщо ним керують і вказують які рішення приймати, інші непрофільні установи?

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Виходить, що така абсурдна (з логічної і юридичної точок зору) позиція ДРС влаштовує замовників таких рішень і МОЗ, яке їх відпрацьовує.

А як же ж заяви Супрун про боротьбу з фуфломіцинами, вже й закон піднесли? На словах одне, на ділі - інше. Попереду ще Мінюст... але це скоріше не питання МОЗ, це питання замовників.

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P.S. Виходячи з логіки ДРС та МОЗ сучасні методи контролю ліків слід застосовувати лише для щойно зареєстрованих, а ті що виходили на ринок України у 90-х та 2000-х треба контролювати по методикам тих часів.

МОЗ не допускає відкриття доказової бази щодо безпечності лікарських засобів

МОЗ не допускає відкриття доказової бази щодо безпечності лікарських засобів

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Автор
Владислав ОнищенкоВладислав Онищенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Владислава Онищенка
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