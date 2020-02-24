З 2015 року вищі навчальні заклади України не випускають епідеміологів.

Про це розповіла докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Колесникова, передає "Гордон". Вона зазначила, що в Україні досить багато інфекцій. Щорічно фіксуються епідемії кору та грипу, тому така професія країні необхідна.

"З цим треба щось робити. Ті структури, на які ці функції були покладені, через різні причини з ними не справляються. Чи потрібно відновлювати підготовку епідеміологів? Можу сказати, що викладачі поки ще є – ті, хто знають, як і чому вчити. Але, як я сказала, зараз студентів за цією спеціальністю не набирають і не випускають. Якщо знадобиться – ми можемо відновити підготовку кадрів. А взагалі, тут треба питати у тих, хто проводив реформу, – з яких міркувань ліквідували епідеміологічну службу?" – підкреслила Колесникова.

Ірина Колесникова

Нагадаємо, що в 2017 році Кабінет міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність подальшого функціонування. Виконання її повноважень поклали на Держспоживслужбу.

Рада національної безпеки й оборони рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України відновити санітарно-епідеміологічну службу у зв'язку із загрозою коронавірусу. Таке рішення було ухвалено на міжвідомчій нараді під головуванням секретаря РНБО Олександра Данілова 11 лютого 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресслужба Кабінету міністрів заявила, що в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження коронавірусом із Китаю, уточнивши, що всього в світі зареєстровано 78 817 епізодів інфікування COVID-19, з яких 2462 – летальні. Одужали вже 23232 осіб.

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