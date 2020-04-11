У той час як "кишить" коронавірус: лікар розповіла про катастрофу в медосвіті України

Медична освіта 16:34, 11.04.2020 Оновлено: 17:17, 11.04.2020

Медичні вузи в Україні вже 5 років не випускають епідеміологів, які стали б у нагоді в боротьбі з епідемією коронавірусу COVID-19.

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Про це розповіла в есклюзивному інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська.

Ольга Голубовська поскаржилася на брак епідеміологів

"До протидії пандемії активно підключилися і МОЗ, і РНБО. І штаби створюють, і дуже багато ще роблять. Але розумієте, не можна стрибнути вище голови, коли не вистачає ресурсів. Ви ось, наприклад, знаєте, що ми вже 5 років не випускаємо епідеміологів, взагалі не набираємо. Це нонсенс", – заявила вона.

За словами Голубовської, в Україні "придумали" польових епідеміологів.

"Я не проти, вони є у всьому світі. Але знаєте, хто такий польовий епідеміолог? Це люди, які пройшли два тренінги. Десь виник спалах – вони спостерігають за ним уважно, записують, в осередок не виходять, напрацьовують статистику – скільки захворіло, скільки померло, скільки видужало і на цьому все", – констатувала професор.

При цьому вона підкреслила, що санітарно-епідеміологічна служба України була повністю знищена.

"Я вважаю, що епідемія кору, яка у нас була, спалахнула через повну відсутність роботи в осередках: ніяких заходів у епіцентрах захворювання епідеміологи не проводили... Тому що знищена служба, і на сьогоднішній день порядок проведення епідеміологічного розслідування ніде не прописаний", – зазначила Голубовська.

Нагадаємо, що в 2017 році Кабінет міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність подальшого функціонування. Виконання її повноважень поклали на Держспоживслужбу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше про те, що з 2015 року вищі навчальні заклади України не випускають епідеміологів, заявляла доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Колесникова.

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