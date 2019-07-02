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/Медична освіта

Супрун назвала найгірший експеримент над людьми

1.8тЧитати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала адміністрації окремих медуніверситетів не саботувати іспит IFOM, оскільки неякісна освіта лікарів – найгірший експеримент над людьми.

Навчальні заклади повинні зосередитися на якості підготовки та навчання студентів. Про це чиновниця нагадала на своїй сторінці в Facebook.

IFOM – повністю незалежний іспит, який уряд затвердив півтора роки тому. Інформацію, що іспит проводиться незаконно або несподівано для студентів, Супрун назвала маніпуляцією.

Були помічені спроби зриву тесту в деяких медичних вузах. Так, студенти самі перекривали вхід в аудиторію, а деканати деяких медичних університетів давали їм розпорядження не підписувати документів для складання іспиту.

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"Українці заслуговують на якісні медичні послуги, які можуть забезпечити тільки високопрофесійні лікарі, чиї знання і навички відповідають світовим стандартам. Саме тому нам потрібно максимально незалежне і справедливе оцінювання знань майбутніх медиків", – акцентувала глава МОЗ.

OBOZREVATEL писав, що раніше Уляна Супрун відреагувала на скандал і протести, які розгорілися навколо іспиту для студентів-медиків "Крок 2".

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Теми
Освіта в Україніздоров'я
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
медицина
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