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/ Медична освіта

США переживає кадрову кризу в медицині

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У США число студентів- медиків, які збираються стати лікарями первинної медичної допомоги, досягло рекордно низького рівня.

Експерти вважають, що випускників відлякує заробітна плата, яка вдвічі менша, ніж у тих, хто працює в інших медичних галузях, повідомляє Daily Mail.

У 2019 кількість бажаючих зайняти посаду лікаря первинної меддопомоги було найнижчим за всю історію. За даними Національної програми The Match, подібна тенденція спостерігається з 2011 року.

Трьома ключовими областями цієї галузі є внутрішня медицина, сімейна медицина і педіатрія.

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США переживає кадрову кризу в медицині

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У той же час по внутрішніх хворобах було доступно 8166 позицій, що є найвищим показником.

Тільки 41,5% посад були заповнені студентами четвертого курсу, згідно зі звітом The Match за останній рік, аналогічне зниження кількості бажаючих працювати в сімейній медицині і педіатрії.

США переживає кадрову кризу в медицині

Ілюстрація

Як писав MedOboz, в 2019 році українські студенти вперше здавали міжнародний іспит з основ медицини як частина Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
освіта медицина
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