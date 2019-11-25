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/ Медична освіта

Ректор медуніверситету: хабарі, відкати – це Одеса, крихітко!

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Головне – переконати незадоволених, що все в порядку, приспати їх пильність і робити свої справи далі, не відступаючи від обраного курсу.

Так коротко можна описати ситуацію з продажем під знесення навчальних корпусів Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Місце дії: Французький бульвар, Одеса. Головна дійова особа: Ігор Коваль, ректор цього інституту.

Ця ситуація виникла в 2015 році з прийняттям рішення Одеською міською радою розробити Детальний план території за адресою, де знаходяться навчальні корпуси (Шампанський провулок, 3). Фінансувався цей захід Одеським національним університетом. Саме виходячи з документів, опублікованих на сайті мерії, ми бачимо на місці навчальних корпусів 24-поверхову будівлю на 714 квартир з 2-поверховим підземним паркінгом на 420 машиномісць.

Ігор Коваль

Ігор Коваль

Колаж

Знесенню підлягають кафедра БЖД, колишня військова кафедра, кафедра фізкультури, другий корпус геолого-географічного факультету, корпус автомобільної майстерні, волейбольний майданчик, малий геологічний полігон.

Після акцій протесту ректор переконав усіх, що ніхто нічого не буде зносити. Але цим ситуація закінчилася в 2015 році.

Останнім часом керівництво університету знову почало форсувати це питання. Ректор Коваль "здобув перемогу" на виборах і знову очолив ВНЗ. Є побоювання, що розпочате в 2015-му він закінчить в цю каденцію.

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Всім відомо, що ламати – не будувати, а якщо будувати, то тільки елітне житло в елітному місці. Ср*ть ректор Коваль хотів на студентів! Пох*р, що вони навчаються у дві зміни. Кому потрібні кафедра БЖД та фізкультури? Обійдуться і без волейбольного майданчика. Головне для Коваля - набити кишені і забезпечити собі старість.

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна Одеса
Теги
медицина корупція
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