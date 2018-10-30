Нейрохірург з Польщі поділився своїми революційними методами лікування в Україні

Професор Войцех Максимович з Центру експериментальної медицини університету Ольштина (Республіка Польща) розповів студентам новітні методи лікування в нейрохірургії.

Вже впродовж кількох років у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького діє хороша традиція запрошувати провідних фахівців світового рівня у різних галузях медицини в якості візит-лекторів.

Так, львівські студенти мали нагоду поспілкуватися із провідним британським нейрохірургом, а віднедавна ще й автором бестселлерів Генрі Маршом, не менш відомим його колегою з Канади професором-нейрохірургом Джемсом Руткою.

Сьогодні майбутні медики та практикуючі лікарі могли дізнатися про останні досягнення в лікуванні неврологічних недугів в сусідній Польщі із доповіді завідувача кафедри нейрології та нейрохірургії, професора Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині Войцеха Максимовича.

Професор Максимович добре відомий у Польщі та за її межами насамперед своїми революційними методами лікування на основі нейромодуляції – стимуляції нервових волокон та головного мозку за допомогою електричних імпульсів. Вперше таку методику в лікуванні він застосував у 1984 році, зараз продовжує її успішно впроваджувати для подолання наслідків різноманітних неврологічних захворювань – від невралгій, до епілепсій чи розсіяного склерозу. Центр експериментальної медицини університету Ольштина, де практикує Войцех Максимович, намагається дарувати надію у безнадійних ситуаціях – береться за повернення до свідомого життя людей, що кілька місяців перебувають у комі. Операції з імплантації симуляторів у центральну нервову систему особам, котрі перебувають у стані коми, дають шанс пацієнтам та їх рідним. Звичайно, не всі випадки дають позитивний результат, та й імпланти коштують чималих грошей, проте охочих скористатися таким останнім шансом є понад 500 осіб – саме стільки перебуває в черзі на цю програму під назвою "Будильник для дорослих".

"Коли я вчергове бачу те, чого не бачать інші, переконуюся, що не можна відступати, здаватися, навіть, якщо ти маєш справу із безнадійним випадком", – підкреслив професор.

Професор Максимович у 1997-1999 роках очолював Міністерство охорони здоров’я та соціального забезпечення Республіки Польща. То ж має чималий досвід реформування галузі, яким охоче поділився із присутніми.