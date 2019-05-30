До останнього не хотів коментувати, але не втримався, сорян.

Я не палаю любов’ю до Центру Тестування, дуже далекий від цього. Але жалюгідність і дешевий фарс, я ненавиджу більше. А ще більше - тупість.

Звертаюсь перш за все до авторів цього відеошедевру.

Але, можливо, ще хтось впізнає себе у моїх словах.

Вже перші звуки (козацький марш) вашого кліпа відсилають нас до славетного 17 століття, де ви, дорогі студенти, застрягли у своєму інтелектуальному розвитку і світогляді.

Але що за слова ми чуємо від могутніх козацьких потомків? Жалібне кавчання трієчників про втрачені надії одягти білий халат. Серйозно?

Якщо батьки вам цього не казали, то ніхто у світі не зобов'язаний втілювати жодні ваші вологі мрії.

Ви дорослі лобуряки, і несете повну особисту відповідальність за все, що з вами відбувається. І за оцінку на тестуванні також.

Ви лопочете про якісь "українські протоколи". Слоупоки ви мої любі, хоть би погуглили, якими стандартами лікування ми керуємось…

Ви боїтесь "американських тестів" тільки тому, що знаєте ціну своїх знань - ЗЕро.

Ви перераховуєте закони.

Але стаття 62 Закону про освіту не гарантує нікому право на вищу освіту (гарантії в нас тіки для школярів, сорян).

І ніхто не порушує 53 статтю Конституції, бо "доступність" освіти означає, що ви мусите володіти здібностями (хе-хе) її отримати. (Див тлумачення конституційного суду). Так шо тут - скарги лише на свій гено-фено-тип.

Я розумію, що сьогодні в тренді вирішувати проблеми записом емоційних відеороліків. Але жодне притомне суспільство не повинно розв’язувати складні питання душевними відеозверненнями.

Для цього є легальні інстанції і процедури. Звісно, можна почти ржати із останньої фрази. Але, якщо ви не вірите у можливість законності та порядку в нашій країні, то до якої "справедливості" ви тоді апелюєте?? Тут, або вдягніть трухани, або хрестики познімайте.

Якшо знаєте про факти хабарів - ідіть в прокуратуру.

Нечесний іспит - позивайтесь до суду.

Ах да, нічого позиватись, бо результатів КРОК2 ще нема.

Але багато хто вже наклав у штани.

А як думаєте, хтось із ваших однокурсників складе тест? Авжеж , та ще й більшість. То скажіть мої любі, а нахєра тоді ви? Вони виграли в конкурентній боротьбі звивин, вони і будуть лікарями.

Ви називаєте себе майбутнім? Не смішіть мої тапочки. Ви - черговий доказ, що нам приходить повна пезда. В головах нічого, крім інфантилізму. Яких пацієнтів вам можна довірити?? В палаті будете так само скавчать про свої мрії?

А тепер перейду до головного, що мене вибісило. На другій хвилині роліка починає грати саундтрек Гри Престолів (на цимбалах, Карл).

Так от, суровиє мєдікі Вестероса:

Ви - як Нед Старк, вибираєте найхуйовіших союзників. От за вас уже вписалась лєді Бахтєєва.

Ви - як Джеймі Ланністер, не можете самі навіть підтертися.

Ви - як Валірія, один сморід і дим.

Ви - як Бран, кліпаєте мутними очима, замість того, щоб херачити.

Ви - як Ар’я, в своїй професійній кар’єрі закриєте багато очей назавжди.

Ви не розумієте, що вас із вашими воплями, як пішаків розіграють у великій політичній партії хитрі тьоті і дяді. А потім ми усі разом зануримось в найглибшу сраку.

Закінчу словами Мелісандри: "Україна ще темна і сповнена жахів".

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