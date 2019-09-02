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/ Блоги - Медична освіта

Катерина Амосова
Катерина Амосова
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Всі статті автора

Як витримати перший курс: поради студентам-медикам

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Більшість щасливих першокурсників ще не уявляє собі колосальний обсяг інформаціі з фундаментальних дисциплiн для запам‘ятовування та утримання в голові до іспитів фактiв, які нiбито мало пов‘язані з пацієнтами. Це шокує та розчаровує.

Пропоную в якості порад:

  • усвідомити, що в усьому світі студенти-медики дуже багато вчаться. Інакше - неможливо;

  • користуватися популярними міжнародними підручниками і навчальними матеріалами з інтернету, бажано – англомовного сегменту. Особливо – збірниками якісних тестів з коментами (Kaplan). Американці радять половину часу на підготовку, наприклад, з анатомії, витрачати на підручники, половину – на роботу з тестами;

  • систематизувати матеріал у вигляді схем, в т.ч. – створювати їх самим. Тоді факти стануть "вашими";

  • для "міцних горішків" - влаштуватися на "Швидку допомогу" або у відділення реанімації, щоб бачити медицину – сенс навчання. Лікарі будуть охоче обговорювати з вами ведення пацієнтів;

Як витримати перший курс: поради студентам-медикам

Ілюстрація

  • для інших – проходити короткі курси з реанімації та подібні, наприклад, з "м‘яких навичок", для яких не потрібна медична освіта;

  • не відволікатися на підробітки, не пов‘язані з медициною, оскільки це буде займати час, необхідний для навчання;

  • розпитати старшокурсників про лайфхаки;

  • добре подумати ще раз, навіщо ви вступили до медуніверу та чи воно того варте.

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Автор
Катерина Амосова Катерина Амосова
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
освіта медицина медики
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