Більшість щасливих першокурсників ще не уявляє собі колосальний обсяг інформаціі з фундаментальних дисциплiн для запам‘ятовування та утримання в голові до іспитів фактiв, які нiбито мало пов‘язані з пацієнтами. Це шокує та розчаровує.
Пропоную в якості порад:
усвідомити, що в усьому світі студенти-медики дуже багато вчаться. Інакше - неможливо;
користуватися популярними міжнародними підручниками і навчальними матеріалами з інтернету, бажано – англомовного сегменту. Особливо – збірниками якісних тестів з коментами (Kaplan). Американці радять половину часу на підготовку, наприклад, з анатомії, витрачати на підручники, половину – на роботу з тестами;
систематизувати матеріал у вигляді схем, в т.ч. – створювати їх самим. Тоді факти стануть "вашими";
для "міцних горішків" - влаштуватися на "Швидку допомогу" або у відділення реанімації, щоб бачити медицину – сенс навчання. Лікарі будуть охоче обговорювати з вами ведення пацієнтів;
Ілюстрація
для інших – проходити короткі курси з реанімації та подібні, наприклад, з "м‘яких навичок", для яких не потрібна медична освіта;
не відволікатися на підробітки, не пов‘язані з медициною, оскільки це буде займати час, необхідний для навчання;
розпитати старшокурсників про лайфхаки;
добре подумати ще раз, навіщо ви вступили до медуніверу та чи воно того варте.
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