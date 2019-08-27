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/ Блоги - Медична освіта

Катерина Амосова
Катерина Амосова
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Всі статті автора

Танці на граблях чи реформування медосвіти

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Як МОЗ планує реформувати освіту: сіквел "Танці на граблях" з американським тестуванням

21 серпня КМУ, з подачі МОЗу, запланував на 2019-2021 рр. "РОЗРОБЛЕННЯ освітніх стандартів у співпраці зі Всесвітньою федерацією медичної освіти" і "ОНОВЛЕННЯ освітніх програм і навчальних планів відповідно до [цих] нових стандартів". Водночас "студенти отримують нові підручники".

Цей "план" на 2019-2021 рр. можна назвати фантомним, оскільки, згідно інформації на сайті МОЗ, він складається лише з декількох декларацій загального характеру, без конкретики, термінів і відповідальних за виконання. Такий формат не відповідає ІSO (дякую за науку, пане Калита!)

Танці на граблях чи реформування медосвіти

Ілюстрація

Новий урядовий дороговказ цікавий ще двома аспектами:

  • затвердженням лише через півроку (!) після схвалення "під фанфари" історичної "стратегії розвитку медосвіти";

  • затвердженням частково "заднім числом", оскільки один з трьох років, 2019, вже практично добіг кінця.

Але головним є інше риторичне питання:

НАВІЩО було ДО ОНОВЛЕННЯ освітніх СТАНДАРТІВ, ПРОГРАМ, НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПІДРУЧНИКІВ протягом 2017-2019 рр. 4 рази поспіль переводити ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ на рахунки АМЕРИКАНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ за масові тестування українців? Студентів й інтернів, які вчилися за неконгруентними до американських і ЗАСТАРІЛИМИ, відповідно до урядового тексту, українськими стандартами і навчальними планами?

Щиро "наступати на граблі" ЧОТИРИ рази поспіль – це занадто тупо, чи не так?

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Автор
Катерина Амосова Катерина Амосова
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
освіта медицина
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