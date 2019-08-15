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/ Блоги - Медична освіта

Катерина Амосова
Катерина Амосова
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Всі статті автора

Кінець епохи продажу дипломів вже настав

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"ІFOM не вплине на переведення студентів-медиків на 4 курс, але "кінець епохи продажу дипломів [вже] прийшов".

Таке рішення, нібито, прийняла сьогодні "робоча група в МОЗ" з обґрунтуванням "Зважаючи на недоброчесність ОКРЕМИХ студентів та СУТТЄВІ НЕДОЛІКИ В АДМІНІСТРУВАННІ і проведенні іспиту".   Логічно, тому що оприлюднення критерія "склав/не склав" викликало би гомеричний сміх. "Студентам, які не з‘явилися на іспит, буде надана така можливість впродовж наступного навчального року" – навіщо? І хто за них буде сплачувати американській агенціі? Згодна, що це – відмазка і "спуск на гальмах".

Опускаючи риторичні запитання накшталт вибачень перед студентами, залишаються три не риторичні:

  • чи буде новий міністр звертатися до правоохоронних органів за фактом розтрати МОЗ/Центром тестування 22 млн державних коштів на експеримент з IFOM і їхнього відшкодування?

  • чи буде Україна сплачувати штраф американській агенції за порушення договору і відмову від перескладання і за чий рахунок? Чи громадяни США з двох боків якось домовляться між собою?

  • чи скасує новий уряд Постанову Кабінета міністрів 334 з IFOMом, а новий міністр – чи дасть команду медичним закладам освіти і Центру тестування належним чином удосконалити КРОКи?

Тепер щодо уроків цієї історії:

  • громадянська активність студентів-медиків зросла, і "схід" (Харків) був разом з "заходом" (Івано-Франківськ). Франківські колеги, на відміну від харківських – підлеглі МОЗ, і тому ризикували більше. За відсутності підтримки закладів-сусідів;

  • виграний рік освітянському середовищу варто використати для підвищення якості освіти шляхом швидкого переходу на викладання за міжнародними підручниками і розбір культових американських тестів;

  • варто, нарешті, скористатися досвідом США в частині створення Української національної ради медичних екзаменаторів, при якій центр тестування буде виконувати функції не візіонера-ідеолога, а адміністратора тестових іспитів.

Наостанок наводжу перелік кращих підручників і посібників, які рекомендують американські студенти-медики один одному на сайті "обміну досвідом" lifeofamedstudent.com для підготовки до тестових ліцензійних іспитів STEP:

Респект всім, хто не відсиджувався в кущах, і беремося до роботи!

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Автор
Катерина Амосова Катерина Амосова
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я медицина освіта
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