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/Медична освіта

"Абсолютна більшість взяла участь" Супрун розповіла про результати IFOM

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Цього року українські студенти вперше здавали міжнародний іспит з основ медицини як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. На IFOM прийшла абсолютна більшість зареєстрованих студентів-медиків 3 курсу.

Про результати проведення тестування повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Очільниця МОЗ зазначила, що 88,7% з зареєстрованих студентів прийшли на здачу IFOM українською мовою в веб-форматі (громадяни України та невелика частина іноземних студентів).

"Активно іспит здавали в Запорізькому державному медичному університеті (99,3%), Львівському національному медичному університеті (97,9%), Буковинському державному медичному університеті (97,7%)", – розповіла Супрун. У той же час за її словами, в Харківському та Івано-Франківському університетах показники явки були вкрай низькими - 29,7% і 21,1% відповідно.

"Добре, що студенти не піддалися провокаціям і зрозуміли головне: цей іспит не є експериментом або способом відрахувати їх. Він потрібен, щоб оцінити реальну якість підготовки студентів-медиків і чесно подивитися на ситуацію на рівні сучасної медицини", – підсумувала чиновниця.

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Супрун нагадала, що результати IFOM студенти отримають 6 серпня.

Раніше MedOboz повідомляв, що Уляна Супрун закликала адміністрації деяких медуніверситетів не саботувати іспит IFOM, оскільки неякісна освіта лікарів – найгірший експеримент над людьми.

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Теми
Освіта в Україніздоров'я
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
медицинаМОЗ
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