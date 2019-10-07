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Мати жодного разу не прийшла: з'явилася трагічна новина про сіамських близнюків із Чернівців

18.9т Читати матеріал російською

У Чернівцях в Обласній дитячій клінічній лікарні померли сіамські близнюки, які народилися в ніч на 28 вересня.

Про це розповіли в медичному закладі. Повідомляється, що там вони перебували протягом трьох днів, передає УНІАН.

Після того, як новонароджених транспортували з пологового будинку, їхній стан називали вкрай важким.

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

24 канал

Новини
Одне тіло, дві голови, три легені: з'явилися нові деталі про сіамських близнюків у Чернівцях

Також персонал зазначив, що мати жодного разу не відвідала сіамських близнюків, а батько тільки приносив кошти для догляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ніч на 28 вересня в Чернівцях народилися сіамські близнюки. У дівчаток було одне тіло, але дві голови. Це була перша вагітність породіллі. Діти народилися передчасно –​​​​​​​ на 33 тижні.

  • Сіамські близнюки були діагностовані ще під час вагітності. За словами медиків, жінка відмовилася зробити аборт через власні релігійні переконання.

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Місце
Україна Чернівці
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Кропива Макс
Кропива Макс
Отец приходил, давал деньги, какие вопросы? Та не дай Бог такое никому пережить! Они не отказались от детей. Просто у женщины стресс и депрессия. Что ее добить надо было?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что делать то матери?тут здоровых бросают и ничего
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Лишь бы человека очернить. А никто не подумал, в каком состоянии мать находится, может ли она ходить, общаться? Вот было бы интересно увидеть автора статьи в подобной ситуации.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Павловская Екатерина, і справді тут звичайно тяжко, а двох так би мовити "спарених" в одного - спробуй витиснути з себе
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