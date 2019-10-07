Мати жодного разу не прийшла: з'явилася трагічна новина про сіамських близнюків із Чернівців

У Чернівцях в Обласній дитячій клінічній лікарні померли сіамські близнюки, які народилися в ніч на 28 вересня.

Про це розповіли в медичному закладі. Повідомляється, що там вони перебували протягом трьох днів, передає УНІАН.

Після того, як новонароджених транспортували з пологового будинку, їхній стан називали вкрай важким.

Ілюстративне фото 24 канал

Також персонал зазначив, що мати жодного разу не відвідала сіамських близнюків, а батько тільки приносив кошти для догляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 28 вересня в Чернівцях народилися сіамські близнюки. У дівчаток було одне тіло, але дві голови. Це була перша вагітність породіллі. Діти народилися передчасно –​​​​​​​ на 33 тижні.

Сіамські близнюки були діагностовані ще під час вагітності. За словами медиків, жінка відмовилася зробити аборт через власні релігійні переконання.

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