Мати жодного разу не прийшла: з'явилася трагічна новина про сіамських близнюків із Чернівців

У Чернівцях в Обласній дитячій клінічній лікарні померли сіамські близнюки, які народилися в ніч на 28 вересня.
Про це розповіли в медичному закладі. Повідомляється, що там вони перебували протягом трьох днів, передає УНІАН.
Після того, як новонароджених транспортували з пологового будинку, їхній стан називали вкрай важким.
Ілюстративне фото
24 канал
Також персонал зазначив, що мати жодного разу не відвідала сіамських близнюків, а батько тільки приносив кошти для догляду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 28 вересня в Чернівцях народилися сіамські близнюки. У дівчаток було одне тіло, але дві голови. Це була перша вагітність породіллі. Діти народилися передчасно – на 33 тижні.
Сіамські близнюки були діагностовані ще під час вагітності. За словами медиків, жінка відмовилася зробити аборт через власні релігійні переконання.
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