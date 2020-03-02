З появою нового вірусу COVID-2019 народилося і безліч міфів. Багатьох лякають страшні цифри померлих від цієї хвороби. У містах і населених пунктах, де виявлено хворих, люди бояться виходити на вулиці, полиці магазинів порожніють через паніку, а в аптеках змітають маски, які, як з'ясувалося, не можуть захистити від хвороби.

Ми зібрали різні факти про новий вірус, щоб розвіяти деякі міфи про нього. Детальніше читайте в OBOZREVATEL.

Маски можуть захистити

Насправді звичайні медичні маски не захищають від вірусу. Вони не можуть повністю блокувати поширення вірусу. "Швидше такі маски потрібно носити хворим людям, тому що вони зможуть захистити оточуючих від крапель слини хворого, коли він чхає або кашляє. І запобігти поширенню вірусу", – говорить лікарка-інфекціоністка Вікторія Шевельова.

Звичайні маски не захищають ТАСС

Домашні тварини можуть передавати вірус

За даними ВООЗ немає жодних підтверджень того, що домашні тварини можуть заразитися коронавірусом COVID-2019 або передати його людям. Є тільки один випадок, коли тест на вірус виявився позитивним. Йдеться про собаку з Гонконгу, у неї знайшли в крові сліди вірусу. Але симптомів у неї не було. Поки вона перебуває на карантині, за нею спостерігають.

Діти не заражаються коронавірусом

Насправді діти можуть заразитися COVID-2019. Хоча за статистикою вони рідше заражаються коронавірусом, ніж дорослі. У китайському регіоні Хубей із 44 тисяч випадків зараження тільки 2,2% – це діти до 19 років. Правда, часто у дітей хвороба протікає безсимптомно, тому ці випадки могли бути навіть не зареєстровані.

Так виглядає вірус під мікроскопом ZN

Коронавірус вражає тільки людей похилого віку

Це не зовсім так. Вірус вражає людей будь-якого віку. Просто люди похилого віку мають слабший імунітет, і хвороба у них протікає важче. Тому вони частіше вмирають.

Зараження коронавірусом – смертельний вирок

Це не так. Тільки 2-3% тих, що заразилися цим вірусом помирають. Причому у тих, хто навіть перебуває в реанімації, шанс вижити дорівнює 98%. Щодня тисячі людей одужують і повертаються до свого повсякденного життя. Страшнішим за коронавірус вважається вірус Ебола, смертність від якого набагато вища.

Багато одужують

Небезпечно отримувати посилки з Китаю

Це не правда. Жодного ризику отримувати посилки з Китаю немає. Це підтвердив і ВООЗ. Вірус може зберігатися на поверхні до 9 днів. При цьому, щоб залишатися живим, йому потрібна певна температура, відсутність ультрафіолетового випромінювання і вологість. Зазвичай коронавірус поширюється повітрям через краплі слини. А вижити може тільки в організмі людини.

Те ж саме стосується банкнот і монет. Щоб заразитися вірусом потрібно, щоб хвора людина чхнула або кахикнула на гроші.

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Коронавірус створений у лабораторії

Немає жодних підтверджувальних даних, що COVID-2019 був створений у лабораторії. Крім того COVID-2019 добре схожий на два попередні коронавіруси – Sars і Mers. Вони також перейшли до людей від тварин. Наприклад, Mers передавався від верблюдів до чоловіків. А Sars перейшов від кажанів до дрібних нічних ссавців, а потім до людей.

Антибіотики протистоять коронавірусу

Це не правда. Віруси і бактерії – це два різні види інфекції. Антибіотики використовуються для лікування бактеріальних захворювань. Для боротьби з вірусами ми використовуємо противірусні медикаменти.

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