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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна
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Поход за счастьем

1.8тЧитати матеріал російською

Парадокс сегодняшнего дня заключается в том, что весь мир ринулся искать ответ на вопрос "Что такое счастье?", при этом становясь все менее и менее счастливым. Миллион статей о том, как достичь счастья, как его найти и задержать, сменяется миллиардом статей о том, что человечество погибает от депрессии. На мой взгляд, единого универсального ответа на вопрос, что такое счастье, нет — впрочем, всегда можно сделать остановку и поразмышлять на эту тему.

По большому счету, мы приходим в этот мир, чтобы познать некую высшую силу и энергию — а это и есть состояние удовлетворения, счастья, даже эйфории, если хотите. Все наши усилия, все наши попытки достойно пройти через беды, проблемы, искушения, все испытания злостью и ненавистью — это и есть один большой поход, экспедиция в поисках счастья.

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Не откладывайте жизнь на будущее — живите так, чтобы каждый день приносил удовлетворение.

Недавно я была на лекции, посвященной счастью. Там выступал очень модный спикер, который написал около десятка книг о том, как почувствовать счастье, как быть счастливым, что такое счастье — и так далее. Признаюсь, он на меня абсолютно не произвел впечатления — я потратила три часа на то, что могла бы прочесть в любом номере журнала Cosmopolitan. Но был один интересный момент. Когда лектор спросил: "Что такое, по-вашему, счастье?", — слушатели стали поднимать руки и предлагать десятки вариантов ответов. Люди говорили о том, что это умение жить в моменте, умение зафиксировать, умение понять, познать, не жить прошлым, не жить будущим — и так далее, и тому подобное. А затем встала одна девушка, которая сказала: "Счастье — это когда узнав, что тебе осталось жить всего неделю, ты осознаешь, что не хочешь ничего поменять в своей жизни". И я помню, как у меня внутри все вспыхнуло в этот момент. Если ты ничего не хочешь поменять, значит, твоя жизнь тебя абсолютно устраивает.

Ты не бросаешься ко всем этим штампам — срочно все попробовать, срочно прыгнуть с парашютом, срочно переспать с десятью мужчинами за ночь, срочно что-то такое сделать, чтобы успеть дожить эту неделю достойно. Вместо этого ты осознаешь, что и так живешь в кайф. И даже твоя рутина, повседневные хлопоты, обыкновенные дела приносят тебе удовольствие, и ты не хочешь от них отказываться.

Пожалуй, я займу позицию этой девушки.

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Понимайте ценность тех людей, которые рядом с вами.

Есть еще один внутренний экзамен, который всегда со мной. Когда-то, очень давно, когда я была в Индии на большом ретрите, один монах предложил всем собравшимся представить себя в состоянии встречи со смертью. "Представьте себя на смертном одре", — сказал он. — "Погрузитесь в это состояние. Вы уже понимаете, что остались считанные часы. Уходит страх, уходит все, приходит покой. И в этом состоянии покоя осознайте себя и свои мысли". Люди разнервничались, кто-то расплакался, кто-то впал в транс, и тогда монах продолжил: "Нет-нет, ребята, осознайте главное. Вы не думаете в этот момент, сколько у вас было телефонов, сколько было денег на счетах, какими вы были людьми в ссоре или в дружбе, какая машина у вас была — обо всем этом за несколько минут до смерти вы не вспоминаете. Вместо этого вы смотрите на тех, кто с вами рядом и держит вас за руку. На то, с какими выражениями лиц и глаз они провожают вас в другой мир. Вы думаете о тех, кто дает вам свою любовь. Кто прожил с вами всю жизнь и сейчас провожает вас, просто потому что вы были, а теперь вас не станет".

И с тех пор каждый раз, когда я думаю, что на меня свалились какие-то огромные испытания, очередной проект рухнул или не принес ожидаемые плоды — я напоминаю себе, что все это на самом деле и есть счастье. Потому что я живу, что-то делаю, а рядом есть люди которые меня любят, уважают и держат за руку.

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Сегодня мы ставим во главу своих ценностей достижения, результаты, материальные приобретения, которые, как нам кажется, составляют настоящее счастье. Но это не так — это всего лишь моменты радости, осознания успеха. Счастье — там, где вас держат за руку и будут держать всегда. Кем бы вы ни были, в каком бы состоянии не были, в любой период вашей жизни.

Заботьтесь о своем здоровье, соблюдайте экологичность образа жизни.

Я не медик, но попробую объяснить человеческим языком эту концепцию — с позиции ее ярого адепта. Наверное, из всех публичных людей в нашей стране, я единственная подверглась такому продолжительному обсуждению изменений в моем внешнем виде, хотя все, что я сделала — это лишь изменила образ жизни и начала заботиться о своем организме.

Из толстой девочки с совершенно уничтоженным здоровьем к сорока годам я стала женщиной, которая может чувствовать себя счастливой, глядя на свое отражение в зеркале.

И сегодня я, обращаясь ко всем своим аудиториям, призываю всех экологично подходить к своему здоровью. Несмотря на то, что люди почему-то воспринимают это в штыки, обвиняя меня то в популяризации худобы, то в жутких издевательствах над собственным организмом, я еще раз хочу сказать: здоровый человек не бывает полным. Здоровый человек не бывает плохо выглядящим. Здоровый человек не бывает несчастным.

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Что я имею в виду? Определенная картина гормональной системы человека является показателем его физиологического счастья. Что такое физиологическое счастье? Это возраст вашего тела, который может не соответствовать вашим паспортным данным.

Молодость — это не просто отсутствие морщин на лице, это жизнеспособность вашего организма. Лицо и тело — это лишь отражение того, что говорят ваши внутренние органы. К чему я призываю? Систематически, осознанно и очень ответственно подходить к проверке своего здоровья.

Само по себе ничего не рассасывается. Самые страшные болезни не болят, самые страшные диагнозы не дают о себе знать на ранних сроках. И поэтому раз в полгода в вашем графике должно появляться написанное красными буквами слово: диагностика. Сдавайте общий анализ крови, проверяйте гормональный фон и сделайте это нормой своей жизни. Не жалейте на это денег — лечение обойдется дороже. Не жалейте на это времени — на другой чаше весов вся ваша жизнь. Не до себя, потому что есть еще дети и муж, муж и дети, дети, муж и собака — но не сделав этого, вы лишите их счастливого, здорового, улыбчивого человека рядом. Всем нужна счастливая мама. Каждому мужчине нужна счастливая жена. Подружки хотят общаться с неноющей женщиной. Вы хотите смотреть на себя и не морщиться от неприязни. Всего этого не так сложно достичь: раз в полгода проверяйте, из чего вы состоите и какого возраста ваш организм.

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Автор
Маша ЄфросинінаМаша Єфросиніна
Особа
Маша Єфросиніна
Місце
Україна
Тег
Психологія
Джерело
Джерело:Новое время
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