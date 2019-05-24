Рак косить українців: які зміни готують

В Україні змінять підхід до боротьби з раком. Щорічно в країні тисячі людей вмирають від онкології. Крім екологічних проблем, гостро стоїть питання зі своєчасним і якісним лікуванням.
Тому в МОЗ анонсували нові правила боротьби з цією хворобою вже з 2020 року, а в парламенті готуються ухвалити закон про легалізацію канабісу в медичних цілях.
Чи є перспективи в цієї ідеї і як боротимуться з раком в Україні — розбирався OBOZREVATEL.
Головне:
У парламенті готові легалізувати марихуану. Поки тільки в медичних цілях;
Світовим досвідом доведено, що канабіс у медичних цілях йде на користь людям. Його використовують у багатьох країнах ЄС у випадку раку та інших захворювань;
Окремо за боротьбу з онкологією візьмуться і на рівні міністерства охорони здоров'я. В. о міністра Уляна Супрун анонсувала збільшення фінансування онкопрограм з 2020 року.
Кожен шостий житель України помирає від раку, що в середньому становить приблизно 85 тисяч осіб на рік.
Навіщо легалізувати марихуану в Україні?
Розмови про легалізацію канабісу в медичних цілях в Україні ведуться давно. Ще на початку 2019 року на сайті українського парламенту з'явилася петиція за офіційне введення такого виду медикаменту у вітчизняних лікарнях.
У разі важких хвороб марихуана допомагає розслабитися, заснути, зняти стрес і різкі болі. Зокрема, використання трави в медичних цілях може значно полегшити життя онкохворим.
Медичний канабіс
Активно підтримують його легалізацію і на рівні громадських організацій, які об'єднують людей, котрі перемогли рак. Часто у них просто не було легальної можливості купити канабіс, їм довелося "діставати" його на чорному ринку.
"Чудово діє як снодійне, адже один із поширених побічних ефектів лікування — втрата сну. Препарати не допомагають, а от конопляне масло або затягування диму дозволяє людині заснути. Знижується нудота і блювота, а після хіміотерапії це важливо. Ідуть спазматичні болі. У нас у спільноті багато жінок вживають конопляні препарати, маю на увазі й тих, хто живе за кордоном, і наших. Якщо беремо людей, які на 4-й стадії раку і відчувають себе погано, то родичі змушені завозити марихуану нелегально, щоб хоч якось полегшити страждання", — розповіла OBOZREVATEL глава спільноти "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко.
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Супрун також неодноразово просувала ідею легалізації і публічно заявляла, що канабіс у лікарнях і "травичка з чорного ринку" — однозначно різні речі.
В результаті парламент перейшов до конкретних дій. 20 травня на сайті Ради був зареєстрований проект закону №10313, авторства 101 народного депутата, за легалізацію канабісу.
У великій пояснювальній записці до проекту нардепи ретельно описують корисні властивості марихуани, а також значно розширюють список тих захворювань, які можуть лікуватися за допомогою травички.
Це, зокрема:
Неврологічні хвороби: Альцгеймера, Хантінгтона і синдром Туретта, розсіяний склероз;
Захворювання і симптоми травного тракту: лікування побічних ефектів хіміотерапії під час онкології (особливо у разі нудоти і блювоти) і побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД, та попередні висновки щодо виразкової коліти й хвороби крона, позитивна дія під час запалень кишечника;
Антимікробну дію, а також лікування посттравматичного синдрому, різних захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та інші.
Канабіс
Як уже зазначено вище, практика використання наркотику в медицині дуже популярна в багатьох розвинених країнах.
"Станом на липень 2018 року застосування медичного канабісу легалізовано в 44 країнах світу, серед яких такі: Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада", — йдеться в пояснювальній записці до проекту закону.
Правда, за словами народного депутата від фракції Блок Петра Порошенка Ірини Суслової, законопроект не встигнуть ухвалити в парламенті до кінця каденції (дострокові вибори призначені на 21 липня). Але водночас у цієї ідеї є підтримка на всіх рівнях, і народні депутати наступного скликання будуть також просувати аналогічний проект закону.
Коли документ ухвалять — медичний канабіс з'явиться в українських аптеках. "Мова про засоби, які дозволяють боротися з багатьма хворобами – мігренню, онкозахворюваннями тощо", — пояснила в ефірі ObozTV позафракційний народний депутат Світлана Заліщук.
Що ще готують
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував перехід із 2020 року на державне страхування від онкологічних захворювань. Тоді експерти зустріли ідею позитивно, адже лікування раку — справа дорога, тому далеко не кожен українець може отримати якісну допомогу.
Позиція Кабміну багато в чому пов'язана із жахливою статистикою онкозахворювань в Україні. Кожен шостий житель країни вмирає від раку, що в середньому становить приблизно 85 тисяч осіб на рік.
Думку з цього приводу висловила і в. о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, вже з 2020 року на рівні спеціалізованої медичної допомоги запрацюють нові правила, зокрема в медустановах, де лікують онкохворих пацієнтів. Крім того, вона анонсувала ще низку змін:
Збільшення доступу до безкоштовного лікування для онкохворих пацієнтів.
Збільшення фінансування програм. У минулому році до 709 млн грн, які були передбачені спочатку, вдалося додати ще 910 млн грн. Правда, в цьому році у державному бюджеті поки закладено лише 631 мільйон гривень.
Вдосконалення системи раннього виявлення раку. Адже від 30% до 50% випадків захворювання можна уникнути, якщо позбутися факторів ризику і щорічно проходити профілактичні обстеження.
Великою мірою фінансування цих програм пов'язане з майбутнім державним бюджетом на 2020 рік. Його буде ухвалювати наприкінці 2019 року вже новий склад українського парламенту.
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