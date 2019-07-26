Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Чоловіче здоров'я

Загрожує імпотенцією: препарат від облисіння має руйнівний ефект

797 Читати матеріал російською

Препарат під назвою фінастерид, який використовується для лікування облисіння, чинить негативний вплив на здоров'я чоловіків.

Незважаючи на те, що терапевтичний засіб використовують мільйони, велика кількість представників сильної статі скаржаться на зниження лібідо і на такі побічні ефекти, як імпотенція, безпліддя, безсоння і депресія навіть через роки після лікування, повідомляє Daily Mail.

Фінастерид здатний не тільки зупинити випадіння волосся, але і покращити їх ріст. Позитивні результати в лікуванні алопеції обумовлені тим, що він зменшує перетворення гормону тестостерону в дигідротестостерон, високий рівень якого викликає скорочення волосяних фолікулів на шкірі голови.

Відомо, що цей препарат застосовується також для лікування збільшеної простати, правда, в більш високих дозах.

Новини
Може привести до безпліддя: названа небезпека відомого наркотику
Таблетки проти облисіння знижують лібідо у чоловіків

Таблетки проти облисіння знижують лібідо у чоловіків

medicalnewstoday.com

Як писав MedOboz, препарат проти імпотенції, який рекламується як натуральний чоловічий сексуальний стимулятор, може знизити кров'яний тиск до небезпечного рівня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Англія
Тег
чоловік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини