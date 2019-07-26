Загрожує імпотенцією: препарат від облисіння має руйнівний ефект

Препарат під назвою фінастерид, який використовується для лікування облисіння, чинить негативний вплив на здоров'я чоловіків.

Незважаючи на те, що терапевтичний засіб використовують мільйони, велика кількість представників сильної статі скаржаться на зниження лібідо і на такі побічні ефекти, як імпотенція, безпліддя, безсоння і депресія навіть через роки після лікування, повідомляє Daily Mail.

Фінастерид здатний не тільки зупинити випадіння волосся, але і покращити їх ріст. Позитивні результати в лікуванні алопеції обумовлені тим, що він зменшує перетворення гормону тестостерону в дигідротестостерон, високий рівень якого викликає скорочення волосяних фолікулів на шкірі голови.

Відомо, що цей препарат застосовується також для лікування збільшеної простати, правда, в більш високих дозах.

Таблетки проти облисіння знижують лібідо у чоловіків medicalnewstoday.com

Як писав MedOboz, препарат проти імпотенції, який рекламується як натуральний чоловічий сексуальний стимулятор, може знизити кров'яний тиск до небезпечного рівня.

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