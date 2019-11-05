Супрун закликала чоловіків місяць не голитися: в чому суть

У світі існує соціальна акція Movember, коли протягом листопада представники "сильної статі" відрощують вуса, щоб привернути увагу до проблем чоловічого здоров'я.

Учасники акції також здійснюють донації до відповідних медичних фондів. Про це на своїй сторінці у Facebook нагадала колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Якщо ви чоловік, то в цьому місяці у вас є можливість не голитися і одночасно привернути увагу до важливих тем про здоров'я", – написала вона.

Ілюстрація pexels.com

"Основна мета кампанії – розповісти про важливі проблеми, як рак простати, рак яєчок, психічне здоров'я і профілактика самогубств серед чоловіків, а також спонукати їх піклуватися про своє здоров'я", – зазначила Супрун.

Вона додала, що рак простати – найбільш поширений вид онкології серед чоловіків. Ризик захворіти на нього и збільшується з віком, в основному після 50 років.

Рак яєчок зустрічається відносно рідко і складає близько 1% випадків раку серед чоловіків у всьому світі. Зазвичай вражає чоловіків у віці від 15 до 49 років.

Психічні проблеми серед чоловіків – досить складне питання, адже дуже часто вони не говорять про свої проблеми і не визнають їх, тому не звертаються за допомогою до фахівців.

"В Україні тривалість життя чоловіків на десять років менша, ніж жінок. Причина – в сукупності факторів, які можна узагальнити способом життя", – підсумувала Супрун.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун повідомила, що вірус кору може викликати так звану імунну амнезію. В цьому випадку в людини проявляється сильна вразливість до інших інфекцій.

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