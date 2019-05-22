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/Чоловіче здоров'я

Швейцарії загрожує масштабна криза: вчені оприлюднили результати сумного дослідження

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У чоловіків Швейцарії зафіксували найнижчу кількість сперматозоїдів, що в майбутньому може призвести до серйозних соціальних і фінансових проблем в суспільстві.

Про це повідомляє The Sun.

Згідно з даними дослідження університету Женеви, кожен шостий громадянин держави має низький з точки зору медицини поріг кількості сперматозоїдів. Отже, сім`яна рідина таких чоловіків слабо адаптована до заплідненння, тому що рух сперматозоїдів уповільнений.

За словами доктора Альфреда Сені, низький рівень сперматозоїдів серед молодих чоловіків і зниження фертильності у жінок середнього віку суттєво вплинуть на процес зачаття дитини.

"Це призведе до значних соціальних і фінансових проблем у нашому суспільстві", - вважає фахівець.

Як підкреслюють дослідники, негативні показники нинішнього покоління вірогідно вплинуть на фертильність їхніх дітей і онуків.

Раніше стало відомо, як "старі" сперматозоїди впливають на тривалість життя.

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