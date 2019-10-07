Если беременность не наступает, анализ спермограммы проводится в обязательном порядке!

Не имеет никакого значения, были у мужчины дети раньше или нет, есть ли у женщины явные проблемы гинекологические или нет. Потому как возможно СОЧЕТАНИЕ факторов! И в паре может быть проблема как у мужчины, так и у женщины.

Как подготовиться?

Воздержание не менее 24 часов, но и не более 7 дней до теста

Исключить алкоголь, кофеин, наркотики, фитопрепараты и гормоны, сообщите врачу ДО обо всех препаратах, которые вы принимаете.

Алкоголь, курение, ожирение, высокие температуры, производственная вредность, влияют на качество спермы.

Два главных фактора имеют решающее значение для получения хорошего образца спермы:

сперма должна храниться при оптимальной температуре, если станет слишком тепло или холодно, результаты будут недостоверными;

сперма должна быть доставлена ​​в лабораторию для исследования в течение 30-60 минут после ее забора.

Но лучше сдавать ее непосредственно в лаборатории и никуда не транспортировать!

Некоторые факторы могут отрицательно повлиять на результат исследования, среди них:

контакт спермы со спермицидами;

стресс;

ошибка лаборанта;

загрязнение образца спермы.

Важно, чтобы были исследованы все показатели из таблиц. В том числе МАR-тест (исследование содержания антиспермальных антител), который почему-то мало кто делает! Эти антитела способны разрушать антигены мембраны сперматозоидов и приводит к бесплодию, даже при наличии морфологически нормальных, подвижных и содержащихся в достаточном количестве сперматозоидов, их важно исследовать‼️

Спермограмма без МАR-теста считается неполной и мужской фактор бесплодия в таком случае не исключен.

Любые отклонения от нормы – плохо.

Если сперматозоидов слишком мало или они малоподвижны, или много мертвых – до яйцеклетки просто никто не "добежит", путь длинный и нелегкий, нужна "армия" живых и подвижных. Если морфология ниже 3-4% – это может быть причиной бесплодия и причиной невынашивания беременности. Если сперматозоидов слишком много, они могут повреждать яйцеклетку своими ферментами, которые выделяются при их разрушении. Поэтому больше не значит лучше, все с точностью до наоборот.

Instagram Ольги Белоконь

Instagram Ольги Белоконь

Instagram Ольги Белоконь

Instagram Ольги Белоконь

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