Не потрапити у пастку недугів простати – тепер можливо

Піклуючись про прекрасну стать та активно інформуючи жінок про проблеми клімаксу, світ часто забуває про наших чоловіків. А дарма, адже вони теж мають "слабке місце" - простату, хвороби якої є найпоширенішими серед представників сильної статі, особливо у віці після 40. Одними з таких хвороб є простатит та аденома простати.

Як простатит, так і аденома простати викликають проблеми з сечовипусканням та інтимним життям. У випадку з простатитом - запальним захворюванням простати, спостерігається біль у промежені, підвищення температури тіла та часте болюче сечовипускання. Але окрім труднощів зі сечовипусканням, можуть мати місце також інші симптоми - це і зниження лібідо, і порушення ерекції та еякуляції, і навіть психосоціальні проблеми.

Аденома простати - доброякісна гіперплазія або розростання тканини передміхурової залози, проявляється у частому переривчастому сечовипусканні, необхідності докласти певних зусиль задля випорожнення і відсутністю полегшення опісля. На пізніх стадіях виникає нетримання сечі, біль та відчуття печіння під час самого процесу.

Простатит може виникати як через інфекцію, так і брак чи нестачу статевої активністі, та забирає у свою групу ризику чоловіків будь-якого віку. Аденома простати зумовлена гормональними перебудовами в організмі чоловіка, які відбуваються після 40, у молодих це захворювання виявляється дуже рідко.

З цього випливає, що чоловіки у будь-якому віці повинні піклуватися про своє здоров'я та бути пильними щодо цих захворювань. Але найкращий спосіб не постраждати від хвороби - це попередити її, а тому краще подумати про профілактичні міри до появи перших симптомів.

Але без паніки - українські фармацевти подумали за вас та створили препарат Сітопростат, в основі якого лежать 3 натуральні важливі компонети: β-сітостерол, цинк та селен.

β-сітостерол є основною складовою Сітопростату та покликаний попередити аденому простати, паралельно знижуючи запальний процес та рівень холестерину і β-ліпопротеїдів в крові. При цьому він зменшує симптоматику проблем із сечовипусканням, тим самим полегшуючи перенесення чоловічого недугу.

Цинк та Селен у складі препарату покращують дію β-сітостеролу, пришвидшуючи позитивні результати у ході боротьби із захворюваннями простати. Але поодинці вони також відіграють важливу роль у здоров'ї сильної половини людства.

Цинк є необхідним елементом для формування чоловічих статевих органів та залоз, має важливий вплив на статеві гормони, зокрема забезпечує нормальний рівень тестостерону, а його нестача може викликати ряд неприємних проблем з чоловічим здоров'ям.

Селен посилює протидію організма інфекціям, стимулючи імунну систему, та має виражену антиоксидантну дію, захищає від вільних радикалів, які незмінно утворюються під час боротьби з інфекцією. До того ж він посилює репродуктивні властивості чоловіка. Його нестача порушує роботу статевої системи чоловіків, аж до безпліддя.

Ефективність Сітопростату визнана урологами, які назвали його дієвим та доступним за ціною засобом у боротьбі та профілактиці захворювань передміхурової залози. Також цей натуральний український препарат вийшов на ринок у Європі, зокрема Австрії, де його залюбки використовують вимогливі європейські чоловіки.

Таким чином, Сітопростат контролює ситуацію "по всім фронтам", виступаючи і як профілактичний метод проти проблем із простатою, і як засіб для поліпшення самопочуття вже у ході виникнення недугів. Саме тому спеціалістами дозволене комбінування Сітопростату з Трибустимом.

Вживати Сітопростат рекомендовано дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу перед їжею у першій половині дня. Тривалість курсу споживання 2 місяці. Якщо виникає така потреба, то курс можна повторити декілька разів на рік.

Протипоказань у Сітопростату немає, окрім індивідуальної несприйнятливості складових компонентів препарату.

Рекомендовано проконсультуватися з лікарем перед застосуванням

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram