Дієвий спосіб для чоловіків бути на висоті навіть після 40

Проблеми із чоловічою силою - не те, про що люди можуть спокійно поговорити за кавою, такими проблемами не діляться часом навіть з найближчими людьми. А тому еректильна дисфункція може бути дуже підступною, адже її поширеність не транслюється у маси і, здається, такої проблеми майже ніхто не має.

Та хто б міг подумати, що в Україні близько половини чоловіків у віці 40-70 років не можуть потрібним чином завершити статевий акт. Водночас, майже 50% жінок сприймають такий конфуз як власну провину, а 80% - і зовсім не здогадуються про розповсюдженність та природу проблем із ерекцією.

Але насправді, така щепетильна неприємність сильної статі не пов'язана із жінками. На жаль, більшість жінок не знають про першопричини такої дисфункції, що тягне за собою погіршення взаємовідносин в парі. А це відбувається через проблему, що не тільки піддається лікуванню, але і профілактиці.

Річ у тому, що в сучасних реаліях мова вже не йде навіть про проміжок у 40-70 років. З такою проблемою починають стикатися навіть у 25 років, що вже казати про чоловіків старшого віку. Причиною такого радикального зсуву вікових рамок імпотенції є ніщо інше, як спосіб життя. Хронічні стреси, низька активність, куріння, алкоголь, нездорове харчування та нерегулярне статеве життя - кожен з цих факторів має вплив на чоловічу силу, а у комплексі здатні відправити у нокаут будь-кого.

Така невтішна статистика зовсім не привід ставити на собі хрест. Навпаки - це мотивація подбати про свою потенцію змолоду та попередити проблеми до їх появи.

На щастя, вченим не завжди потрібно "вигадувати колесо", варто лише уважніше дослідити вплив тих чи інших лікарських рослин для виявлення потрібної дії. Саме так і відбулося створення Трибустиму - абсолютно натурального стимулятора статевої функції чоловіків.

Трибустим має у своє складі лише природні компоненти - екстракти Якірців сланких та Даміани лікарської.

Якірці сланкі - лікарська рослина, відома людству ще з давніх часів у країнах Африки, Австралії та Азії. Вона прославилася своєю комплексно дією на організм, оскільки спричиняє ряд позитивних процесів в нашому організмі: покращення сечовипускання, літолітичний ефект, стимуляцію імунної системи, підсилення секреції шлункового соку, покращення коронарного кровообігу та навіть здатен проявляти протизапальні, антимікробні та антидепресивні властивості. Але найголовнішим

в нашому випадку є її позитивний вплив на статеву функцію.

Було доведено, що Якірці сланкі здатні стимулювати ерекцію. Це відбувається завдяки посиленню синтезу оксиду азоту, що впливає на ендотелій судин пеніса та посилює релаксацію кавернозних тіл статевого члена. Окрім цього, рослина опосередковано впливає на лютеїнізуючий гормон, тим самим збільшуючи рівень тестостерону, а на додачу посилює сперматогенез та сексуальний потяг.

Даміана, яку ще часто називають "любовним зіллям", ще здавна відома рослина-афродизіак із Мексики. Флавоноїди, що містяться у ній, здатні підвищити лібідо та посилити задоволення під час інтиму завдяки інтенсифікації кровопостачання до органів малого тазу. Окрім того, Даміана регулює цукор у крові та може зменшити головний біль.

Разом ці два компоненти доповнюють один одного та комплексно не лише допомагають при вже наявних проблемах, а і чинятт профілактичний вплив на чоловічу силу. Не важливо, якого віку та статусу чоловік - Трибустим стоїть на варті його впевненості у власних силах у будь-якому віці та ситуації, не шкодячи при цьому його здоров'ю.

На відміну від відомих нині посилювачів потенції у чоловіків - інгібіторів 5-фосфодіестерази, Трибустим за дотримання належного дозування, не чинить побічних дій на організм людини. Також він не має протипоказань окрім індивідуальної несприйнятливості складових компонентів.

Вживати Трибустим радиться по 1 капсулі 2 рази на день під час їжі. Такий курс споживання становить 2 місяці, а за необхідності його можна повторити декілька разів на рік. Перед застосування бажано порадитися зі своїм лікарем.

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