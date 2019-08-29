Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Чоловіче здоров'я

Чоловікам на замітку! Супрун розповіла, як побороти облисіння

749 Читати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що облисіння у чоловіків на 80% залежить від переданих генів, а не від забруднення навколишнього середовища або стресу.

Чиновниця в Facebook повідомила, що гени, що відповідають за облисіння, знаходяться в Х-хромосомі, і чоловіки успадковують тільки від матері. Тому раніше вважали, що якщо батько лисий, то синам лисина не загрожує.

Супрун зазначила, що для боротьби з облисінням в першу чергу потрібно звернутися до дерматолога або трихолога.

Новини
"Старі туалети на фоні палацу!" Супрун рознесла Богатирьову за розруху в МОЗ

"Алопеція (облисіння) облисіння не лікується раз і назавжди. Але є препарати, які уповільнюють процес і допомагають відростити волосся: пероральний препарат финастерид і місцевий миноксидил (5% розчин). При цьому мезотерапія, лазерна терапія, введення збагаченої на тромбоцити плазми мають низьку ефективність, погано запобігають подальшому втрату волосся, і можуть бути шкідливими, особливо введення плазми ", – йдеться в повідомленні.

Глава МОЗ пояснила, що лосьйон або піна з 2% або 5% міноксидилом необхідно наносити двічі на день, і тоді ефект припиняється разом з терапією. При цьому 5% розчин ефективніше ніж 2%. Даний препарат подовжує фазу росту волосяних фолікулів і стимулює виділення ряду факторів росту в шкірі голови.

Облисіння у чоловіків

Облисіння у чоловіків

Відзначається, що ефект терапії необхідно оцінювати через півроку після лікування. Також необхідно звернути увагу на те, що міноксидил токсичний для кішок і собак. Тому випадковий контакт з речовиною може бути смертельним для домашніх вихованців.

Супрун наголосила, що финастерид потрібно приймати щодня по 1 мг. При цьому даний препарат краще приймати тоді, коли облисіння тільки починається.

Однак міністр попередила про побічні ефекти, таких як еректильна дисфункція, зниження лібідо і проблеми з еякуляцією. При цьому лікарі призначають финастерид при доброякісних пухлинах простати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун розповіла, що таке здоровий вагу тіла і чим небезпечне ожиріння.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
здоров'я медицина хвороба чоловік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини