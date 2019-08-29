Чоловікам на замітку! Супрун розповіла, як побороти облисіння

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що облисіння у чоловіків на 80% залежить від переданих генів, а не від забруднення навколишнього середовища або стресу.

Чиновниця в Facebook повідомила, що гени, що відповідають за облисіння, знаходяться в Х-хромосомі, і чоловіки успадковують тільки від матері. Тому раніше вважали, що якщо батько лисий, то синам лисина не загрожує.

Супрун зазначила, що для боротьби з облисінням в першу чергу потрібно звернутися до дерматолога або трихолога.

"Алопеція (облисіння) облисіння не лікується раз і назавжди. Але є препарати, які уповільнюють процес і допомагають відростити волосся: пероральний препарат финастерид і місцевий миноксидил (5% розчин). При цьому мезотерапія, лазерна терапія, введення збагаченої на тромбоцити плазми мають низьку ефективність, погано запобігають подальшому втрату волосся, і можуть бути шкідливими, особливо введення плазми ", – йдеться в повідомленні.

Глава МОЗ пояснила, що лосьйон або піна з 2% або 5% міноксидилом необхідно наносити двічі на день, і тоді ефект припиняється разом з терапією. При цьому 5% розчин ефективніше ніж 2%. Даний препарат подовжує фазу росту волосяних фолікулів і стимулює виділення ряду факторів росту в шкірі голови.

Облисіння у чоловіків

Відзначається, що ефект терапії необхідно оцінювати через півроку після лікування. Також необхідно звернути увагу на те, що міноксидил токсичний для кішок і собак. Тому випадковий контакт з речовиною може бути смертельним для домашніх вихованців.

Супрун наголосила, що финастерид потрібно приймати щодня по 1 мг. При цьому даний препарат краще приймати тоді, коли облисіння тільки починається.

Однак міністр попередила про побічні ефекти, таких як еректильна дисфункція, зниження лібідо і проблеми з еякуляцією. При цьому лікарі призначають финастерид при доброякісних пухлинах простати.

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