Чоловік переживав до 25 серцевих нападів за день

Колишній телевізійник Метт Кейн поділився історією своєї хвороби, яку лікарі не могли діагностувати протягом десятків років. Постійні проблеми зі здоров'ям наклали значний відбиток на 43-річного чоловіка, і тільки зараз він потроху приходить до тями.

Через захворювання серця, яке не було діагностовано, Метт переживав до 25 серцевих нападів в день.

"Кожного разу, коли я пояснюю людям, чому у мене є кардіостимулятор, я зазвичай стикаюся з нерозумінням, люди вважають, що я занадто молодий, щоб мати його. Багато медичних працівників навіть не чули про мою хворобу. Нещодавно медсестра, якій я розповідав про свої проблеми , попросила мене написати мій діагноз по літерах, щоб потім почитати про цей стан в мережі", - скаржиться чоловік.

Все почалося, коли йому було близько 7 років. У Метта почалися дивні напади.

"Раптово моє серцебиття частішало, я різко зблід, починала крутитися голова, через хвилину після початку нападу я міг втратити свідомість. Після того, як напад закінчувався, я був повністю виснажений і знищений", - говорить він.

Подібні атаки переслідували Метта все подальше життя, іноді вони відбувалися рідко – раз на кілька місяців, а іноді цей стан накочував по 20-25 разів за один день.

Метт Кейн

"Напади частіше виникали, коли я був стомленим, напруженим або розпаленим, і вони обов'язково відбувалися, коли мені робили укол або аналіз крові. Під час більшості атак я був не один. Але люди завжди швидко заспокоювали мене, вони думали, що я всього лише перегрівся", - згадує чоловік.

Ніхто з його друзів і близьких не знав, наскільки часто у Метта трапляються напади, він нікому не говорив правду, тому що не хотів, щоб оточуючі думали, що з ним щось не так.

"За ці роки я побував на прийомі у незліченної кількості лікарів і радився з великим числом консультантів. Все що я отримав від них - безліч помилкових діагнозів. Мені говорили, що мої напади були пов'язані з підлітковим віком, або дефіцитом заліза, низькою частотою серцевих скорочень, з низьким кров'яним тиском або з психологічними особливостями. Я відчував відчай і навіть не був упевнений, що хочу продовжувати жити", - поскаржився Метт.

Щоб зменшити тривожність, йому призначали різні дози бета-блокаторів. Також одного разу чоловікові довелося пропити сильний протиепілептичний препарат, так як один з лікарів постав йому діагноз "епілепсія".

Поєднання різних ліків призвело до того, що у Метта почало німіти тіло і він став відчувати повну апатію, але напади все одно тривали.

Коли чергова атака сталася прямо на очах у лікаря, медик навіть на розпізнав серцевий напад.

"Я пішов до ще одного лікаря, який направив мене до свого колеги, сказавши, що це, ймовірно, буде останній шанс поставити діагноз", - зазначив він

В автономному відділенні Національної лікарні неврології в Лондоні у чоловіка діагностували автономно опосередковану непритомність з асистолією.

"Нервові шляхи, які передають повідомлення від мого мозку до мого серця, є дефектними, інструктуючи моє серце відключитися під час стресу, зміни кров'яного тиску або коли я перегріваюся. Воно відключається на 15-20 секунд, потім автоматично перезапускається. У 37 років я отримав кардіостимулятор. Тепер, під час початку нападу, коли моє серцебиття сповільнюється, спрацьовує кардіостимулятор. У мене все ще багато нападів - до 25 в день, це один з найбільш екстремальних прикладів такого стану, яке бачив мі лікар. Але, крім того, що це іноді це порушує мій сон, напади більше не впливають на мене", - сказав Метт.

кардіостимулятор

Через все пережите у чоловіка розвинувся посттравматичний стресовий розлад, який також довелося лікувати.

Перетворення надихнуло Метта різко змінити своє життя. Він кинув стресову роботу на ТБ і зосередився на своїй мрії - писати художню літературу.

"Мій останній роман "Мадонна з Болтона" розповідає про хлопчика, який ріс в цьому північному місті у 1980-х роках. Люди часто запитують мене, чи автобіографічний він. Частково так", - додав Метт.

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