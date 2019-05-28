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/Чоловіче здоров'я

Чоловік переживав до 25 серцевих нападів за день

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Колишній телевізійник Метт Кейн поділився історією своєї хвороби, яку лікарі не могли діагностувати протягом десятків років. Постійні проблеми зі здоров'ям наклали значний відбиток на 43-річного чоловіка, і тільки зараз він потроху приходить до тями.

Через захворювання серця, яке не було діагностовано, Метт переживав до 25 серцевих нападів в день.

"Кожного разу, коли я пояснюю людям, чому у мене є кардіостимулятор, я зазвичай стикаюся з нерозумінням, люди вважають, що я занадто молодий, щоб мати його. Багато медичних працівників навіть не чули про мою хворобу. Нещодавно медсестра, якій я розповідав про свої проблеми , попросила мене написати мій діагноз по літерах, щоб потім почитати про цей стан в мережі", - скаржиться чоловік.

Все почалося, коли йому було близько 7 років. У Метта почалися дивні напади.

"Раптово моє серцебиття частішало, я різко зблід, починала крутитися голова, через хвилину після початку нападу я міг втратити свідомість. Після того, як напад закінчувався, я був повністю виснажений і знищений", - говорить він.

Подібні атаки переслідували Метта все подальше життя, іноді вони відбувалися рідко – раз на кілька місяців, а іноді цей стан накочував по 20-25 разів за один день.

Метт Кейн

Метт Кейн

"Напади частіше виникали, коли я був стомленим, напруженим або розпаленим, і вони обов'язково відбувалися, коли мені робили укол або аналіз крові. Під час більшості атак я був не один. Але люди завжди швидко заспокоювали мене, вони думали, що я всього лише перегрівся", - згадує чоловік.

Ніхто з його друзів і близьких не знав, наскільки часто у Метта трапляються напади, він нікому не говорив правду, тому що не хотів, щоб оточуючі думали, що з ним щось не так.

"За ці роки я побував на прийомі у незліченної кількості лікарів і радився з великим числом консультантів. Все що я отримав від них - безліч помилкових діагнозів. Мені говорили, що мої напади були пов'язані з підлітковим віком, або дефіцитом заліза, низькою частотою серцевих скорочень, з низьким кров'яним тиском або з психологічними особливостями. Я відчував відчай і навіть не був упевнений, що хочу продовжувати жити", - поскаржився Метт.

Щоб зменшити тривожність, йому призначали різні дози бета-блокаторів. Також одного разу чоловікові довелося пропити сильний протиепілептичний препарат, так як один з лікарів постав йому діагноз "епілепсія".

Поєднання різних ліків призвело до того, що у Метта почало німіти тіло і він став відчувати повну апатію, але напади все одно тривали.

Коли чергова атака сталася прямо на очах у лікаря, медик навіть на розпізнав серцевий напад.

"Я пішов до ще одного лікаря, який направив мене до свого колеги, сказавши, що це, ймовірно, буде останній шанс поставити діагноз", - зазначив він

В автономному відділенні Національної лікарні неврології в Лондоні у чоловіка діагностували автономно опосередковану непритомність з асистолією.

"Нервові шляхи, які передають повідомлення від мого мозку до мого серця, є дефектними, інструктуючи моє серце відключитися під час стресу, зміни кров'яного тиску або коли я перегріваюся. Воно відключається на 15-20 секунд, потім автоматично перезапускається. У 37 років я отримав кардіостимулятор. Тепер, під час початку нападу, коли моє серцебиття сповільнюється, спрацьовує кардіостимулятор. У мене все ще багато нападів - до 25 в день, це один з найбільш екстремальних прикладів такого стану, яке бачив мі лікар. Але, крім того, що це іноді це порушує мій сон, напади більше не впливають на мене", - сказав Метт.

кардіостимулятор

кардіостимулятор

Через все пережите у чоловіка розвинувся посттравматичний стресовий розлад, який також довелося лікувати.

Перетворення надихнуло Метта різко змінити своє життя. Він кинув стресову роботу на ТБ і зосередився на своїй мрії - писати художню літературу.

"Мій останній роман "Мадонна з Болтона" розповідає про хлопчика, який ріс в цьому північному місті у 1980-х роках. Люди часто запитують мене, чи автобіографічний він. Частково так", - додав Метт.

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Капустина Алиса
Капустина Алиса
Мoя искрeнняя блaгoдарность тoмy, кто пoкaзaл мне этот caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁shzzd4d Прocто пройдя опрoc полyчилa почти пoлугoдовyю зapплату)) Пользyйтеcь, пока есть возмoжность=)
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