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/ Чоловіче здоров'я

Без допомоги віагри: лікар розповів, як покращити потенцію

18.2т
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Кожен чоловік завжди бажає залишатися в ліжку справжнім мачо і невгамовним жеребцем. Але реальність така, що стреси і спосіб життя часто залишають свій відбиток на еректильній функції і можуть призводити до неприємних казусів у найвідповідальніші моменти.

Уролог Олександр Костирко підказав читачам MedOboz, що допоможе уникнути делікатних неприємностей і поліпшити сексуальну функцію без допомоги препаратів для покращення потенції.

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Покращити потенцію можна і без ліків

Покращити потенцію можна і без ліків

Рoltavacity

Пийте каву

Мова не про вбивчі дози кофеїну, а про три-чотири горнятка напою без домішок. Річ у тім, що кофеїн має властивості, схожі з "тими самими ліками". Він здатний розширювати артерії і стимулювати притік крові до статевого члена.

Тож кілька чашок чорної кави вранці і одна перед побаченням не заподіють шкоди здоров'ю, а допоможуть якісно поліпшити потенцію і отримати максимальне задоволення від близькості.

Однак і перестаратися з кавою можна – в надлишку вона знижує рівень чоловічого гормону тестостерону.

Тренуйтеся щодня

Не варто забувати, що здоров'я серцево-судинної системи тісно пов'язане з вашими сексуальними можливостями. Тому якщо у вас щось десь барахлить, то і сподіватися на хороший секс теж навряд чи варто.

Тож щоб не червоніти за себе в ліжку, приділяйте пів години на день фізичним навантаженням. Вони допоможуть підвищити витривалість, зміцнити серце і нормалізувати кровообіг, зокрема, поліпшити приплив крові до органів малого тазу.

Їжте багато фруктів і овочів

І знову мова про взаємозв'язок між здоровим серцем, судинами і потенцією. Річ у тім, що за високого рівня холестерину в крові поступово звужується просвіт судин, від чого страждає стан серцевого м'яза і кровообіг в тілі. Отже з часом це позначається і на силі потенції.

Щоб усунути подібні ризики й не дати холестерину підвищуватися до небезпечних показників, щодня вживайте якомога більше свіжих плодів – ягід, овочів і фруктів. У них міститься багато клітковини, яка допомагає організму очиститися від шкідливої речовини.

Знайдіть своє хобі

Стресів у сучасному житті ніяк не уникнути, але ж і вони теж накладають свій помітний відбиток на здоров'я, зокрема на сексуальне. Тому час боротися з цією негативною стороною буденності.

Одним із ефективних способів є щоденне заняття справами, які допомагають вам розслабитися і отримати заряд позитивних емоцій. Тож знайдіть своє хобі і виділіть йому хоча б 30 хвилин на день.

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Частіше тренуйте "друга"

Секс у вихідні й свята? З таким режимом навантажень ваш "бойовий товариш" скоро сам вирушить на відпочинок у зв'язку з непотрібністю.

Річ у тім, що статевому органу для нормальної роботи теж потрібні постійні навантаження, інакше він почне все частіше вас підводити.

Подбайте про те, щоб секс був у вашому житті регулярно – хоча б через день. А якщо постійного сексуального партнера тимчасово немає, то не варто гидувати мастурбацією. Тільки в процесі самозадоволення зосередьтеся більше на відчутті збудження всього тіла і намагайтеся утримувати його якомога довше.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які звички можуть привести до погіршення потенції.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
мы,ананисты,народ плечистый...
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