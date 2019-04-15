Борода або гідність: вчені назвали причину маленьких яєчок у чоловіків

Чоловіки з великою бородою та довгим волоссям можуть мати яєчка меншого розміру, ніж ті, хто ніяк не може виростити пристойну рослинність на обличчі. Це пов'язано з витратою енергії організму.

Таку думку висловили вчені Університету Західної Австралії, які проводили відповідне дослідження, повідомляє Daily Mail. Вони пояснили це особливістю еволюції.

За їхніми словами, чоловік "може або мати багату прикрасу, або велике достоїнство, але важко мати і те, й інше". Це пояснюється тим, що еволюційно всю свою енергію тварини можуть витрачати або на приваблення самок своєю значною зовнішністю, або великою гідністю.

"Це означає, що волохаті самці людини - чоловіка з густою бородою та довгим волоссям, ймовірно, мають менші яєчка, ніж їхні побратими з менш густою волосяною рослинністю. Для решти світу приматів це співвідношення виражається, наприклад, або у вигляді яскравих сідниць бабуїна, або в неяскравій зовнішності і великих яєчках простіших видів приматів", — повідомляє видання.

"У дослідженні були вивчені розміри яєчок більш ніж 100 видів приматів, і було виявлено, що вони істотно відрізняються від виду до виду. У тварин із найменшими яєчками гонади розміром з перчинку, тоді як найбільші можна було порівняти з тенісним м'ячиком. Дослідники пояснюють, що самці з не дуже великими статевими органами направляють всю свою енергію на приваблення партнерок за допомогою бороди і довгого волосся, і не залишається нічого, що могло б бути інвестовано в геніталії", — пише газета.

Дослідники вважають, що спроба мати те й інше вимагає занадто великих витрат енергії.

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