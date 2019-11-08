"Жодного насилля!" Комаровський розкрив секрет купання дитини

Для того, щоб дитина не плакала під час купання, не потрібно застосовувати жодного насилля. Також важливо підібрати вдалий час доби, температуру води і навіть інтенсивність освітлення у ванній кімнаті.

Про це повідомив відомий лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. За його словами, плач малюка під час прийняття ванн – часте явище.

"Головне правило дитячого купання залишається незмінним: жодного насильства, задоволення для всіх", – написав лікар.

Комаровський розкрив секрет купання дитини

Комаровський назвав кілька важливих факторів, які можна змінити, щоб дитина не плакала:

Час доби: можна купати не пізно ввечері, а трохи раніше, або ж вранці, вдень.

Час щодо їжі: не за годину до прийому, а через годину після.

Температура води: як правило, мова йде про те, щоб зробити її більш теплою. Важливо починати купання з води тієї температури, яка не викликає у дитини негативних емоцій.

Інтенсивність освітлення ванної кімнати: як правило, її слід зменшити.

Також важливо, хто саме купає дитину. Річ у тім, що часто трапляється ситуація, коли з мамою дитина плаче, а з татом або старшим братом – ні.

Ще один можливий варіант уникнення істерики у ванній – спільне купання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що не потрібно змушувати дитину їсти все, що було покладено на тарілку. Річ у тім, що надлишок їжі приносить набагато більше проблем зі здоров'ям, ніж помірний дефіцит.

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