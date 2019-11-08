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"Жодного насилля!" Комаровський розкрив секрет купання дитини

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Для того, щоб дитина не плакала під час купання, не потрібно застосовувати жодного насилля. Також важливо підібрати вдалий час доби, температуру води і навіть інтенсивність освітлення у ванній кімнаті.

Про це повідомив відомий лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. За його словами, плач малюка під час прийняття ванн – часте явище.

"Головне правило дитячого купання залишається незмінним: жодного насильства, задоволення для всіх", – написав лікар.

Комаровський розкрив секрет купання дитини

Комаровський розкрив секрет купання дитини

Комаровський назвав кілька важливих факторів, які можна змінити, щоб дитина не плакала:

  • Час доби: можна купати не пізно ввечері, а трохи раніше, або ж вранці, вдень.

  • Час щодо їжі: не за годину до прийому, а через годину після.

  • Температура води: як правило, мова йде про те, щоб зробити її більш теплою. Важливо починати купання з води тієї температури, яка не викликає у дитини негативних емоцій.

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  • Інтенсивність освітлення ванної кімнати: як правило, її слід зменшити.

  • Також важливо, хто саме купає дитину. Річ у тім, що часто трапляється ситуація, коли з мамою дитина плаче, а з татом або старшим братом – ні.

  • Ще один можливий варіант уникнення істерики у ванній – спільне купання.

Головне правило дитячого купання залишається незмінним: ніякого насильства, задоволення для всіх. Ситуація, коли дитина плаче саме під час купання, виникає зовсім нерідко і задоволенням однозначно не є. ⠀ Викладені нижче поради дозволять вам здійснити певні зміни в процедурі купання. З високим ступенем ймовірності хоч щось допоможе, після чого щоденне дитяче купання стане приємним для всіх членів сім'ї. ⠀ Починайте купання з води тієї температури, яка не викликає у дитини негативних емоцій. Плаче при 32 ° С, але посміхається при 35 ° С - немає проблем, починайте з 32! Але після благополучного і спокійного занурення активізуйте швидкість охолодження води - зробити так, щоб в ванну постійно тонкою цівкою бігла холодна вода. ⠀ Зміна певних організаційних параметрів купання також може допомогти. Пробуйте, експериментуйте! ⠀ Що може бути змінено: ⠀ 🔷 час доби - купайте не пізніше ввечері, а ввечері рано, або вранці, або вдень; ⠀ 🔷 час по відношенню до їжі - купати не за годину до їжі, а через годину після їжі; ⠀ 🔷 температура води - як правило, мова йде про те, щоб зробити воду теплішою; ⠀ 🔷 інтенсивність освітлення ванної кімнати - як правило, її слід зменшити; ⠀ особистість того, хто купає дитину, - дивно часто зустрічається ситуація, коли з мамою дитина плаче, а з татом або старшим братом - немає. ⠀ Ще один цілком можливий варіант профілактики плачу у ванній - спільне купання: попередньо вимиту маму занурюють у ванну, після чого туди ж додають дитя ... ⠀ *** ⠀ Дана публікація являє собою адаптований до формату Instagram фрагмент нової книги Є. О. Комаровського " 365 рад на перший рік життя вашої дитини ". Інформацію про книгу ви можете знайти на сайті komarovskiy.net/knigi ⠀ # докторкомаровскій # діти # батьківство # купання # плач # вода # 365советовЕОК

Публікація від Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що не потрібно змушувати дитину їсти все, що було покладено на тарілку. Річ у тім, що надлишок їжі приносить набагато більше проблем зі здоров'ям, ніж помірний дефіцит.

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Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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