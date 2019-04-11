Жінка звинуватила виробника підгузників в травмах малюка

Келлі Морріс продемонструвала фото, які підтверджують, що її малюк постраждав після неприємного досвіду.

Пошкодження, які отримала дитина, схожі на опіки і пухирі, повідомляє mirror.co.uk.

Мати стверджує, що дитина пошкодила шкіру через носіння підгузника. Келлі сказала, що вони регулярно користуються підгузками цього виробника, однак, вона помітила деякі зміни в дизайні.

Син Келлі після сну в підгузку, був засмучений і хникав. Жінка з'ясувала, чому дитина вередувала – на місці контакту підгузка зі шкірою з'явилися опіки і пухирі. Вона побоюється користуватися цими підгузками далі.

Мати зі скаргою звернулася до виробника. Їй повернули гроші за товар, а скаргу разом з підгузником відправили в службу підтримки клієнтів.

Виробник стверджує, що зміна дизайну не могла відобразитися на якості продукту. Матеріали, використані в новому дизайні, були дерматологічні протестовані, а також схвалені Skin Health Alliance.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!